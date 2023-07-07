Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Широков рассказал, как воспринимать переход Фернандеса в «Зенит»

    Широков рассказал, как воспринимать переход Фернандеса в «Зенит»

    Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков прокомментировал возможный переход защитника Марио Фернандеса в клуб из Петербурга.

    – Есть такая тема, Роман. 32-летний бразильский защитник Марио Фернандес вместо ЦСКА перешел в «Зенит». Как это воспринимается футбольными людьми?

    – В целом это нормальная ситуация. Но когда Марио уезжал, то говорил, что не вернется никуда, кроме ЦСКА. То есть он провел десять лет в нашей лиге, был связан только с армейцами. Потом что-то произошло, я не знаю – он уехал на год. Может быть, просто человек устал.

    Но он обещал вернуться только в ЦСКА. Поэтому армейские болельщики с трудом воспринимают переход Фернандеса в «Зенит».

    – В хоккее можно менять клубы, а в футболе сразу нарвешься на хейт.

    – Ну да, и Фернандес – культовый игрок для ЦСКА, он связан исключительно с этим клубом. Он когда перешел из «Гремио», то выступал только за ЦСКА. И вот так оказаться в «Зените»… Наверное, армейским фанатам должно быть обидно.

    – Говорят, Марио получит 5 млн евро за два года в Санкт-Петербурге.

    – Фактор денег важен, да. Честно говоря, не знаю, сколько Фернандесу заплатили бы в ЦСКА. Но мне кажется, Марио за свою карьеру уже заработал. Хотя, конечно, деньги лишними не бывают никогда.

    – А он будет тянуть, или это уже не тот Марио Фернандес, которого мы видели на домашнем чемпионате мира?

    – Его никто не видел полтора года. Непонятно, в какой он форме.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

    Новости по теме
    Дьяков назвал причину, по которой «Зенит» покупает Фернандеса
    Радимов прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит» 2
    Ветеран ЦСКА – о Фернандесе: «Вот ваша хваленая легенда, смотрите теперь на него в «Зените» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18459

      DVOK68 10 минут назад

      Перейти из Гремио в Интернасьонал...уже одно это говорит о человеке.Красноречиво говорит,я б сказал)
      После такого переход в Зенит,это так...детские фантики...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 