Широков рассказал, как воспринимать переход Фернандеса в «Зенит»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков прокомментировал возможный переход защитника Марио Фернандеса в клуб из Петербурга.

– Есть такая тема, Роман. 32-летний бразильский защитник Марио Фернандес вместо ЦСКА перешел в «Зенит». Как это воспринимается футбольными людьми?

– В целом это нормальная ситуация. Но когда Марио уезжал, то говорил, что не вернется никуда, кроме ЦСКА. То есть он провел десять лет в нашей лиге, был связан только с армейцами. Потом что-то произошло, я не знаю – он уехал на год. Может быть, просто человек устал.

Но он обещал вернуться только в ЦСКА. Поэтому армейские болельщики с трудом воспринимают переход Фернандеса в «Зенит».

– В хоккее можно менять клубы, а в футболе сразу нарвешься на хейт.

– Ну да, и Фернандес – культовый игрок для ЦСКА, он связан исключительно с этим клубом. Он когда перешел из «Гремио», то выступал только за ЦСКА. И вот так оказаться в «Зените»… Наверное, армейским фанатам должно быть обидно.

– Говорят, Марио получит 5 млн евро за два года в Санкт-Петербурге.

– Фактор денег важен, да. Честно говоря, не знаю, сколько Фернандесу заплатили бы в ЦСКА. Но мне кажется, Марио за свою карьеру уже заработал. Хотя, конечно, деньги лишними не бывают никогда.

– А он будет тянуть, или это уже не тот Марио Фернандес, которого мы видели на домашнем чемпионате мира?

– Его никто не видел полтора года. Непонятно, в какой он форме.