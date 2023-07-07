Радимов прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит»

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на возможный переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга

«Начнем с того, что никому ничего Фернандес не должен. Век футболиста такой, что ты можешь оказаться в любой команде. Это раз. То, что это футболист, который доказал свою состоятельность, тоже оспаривать мы не будем.

Что касается того, перейдет он или нет, давайте дождемся официальной информации. Но то, что это хороший футболист и он в состоянии помочь «Зениту», отрицать глупо», – сказал Радимов.