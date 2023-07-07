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    Радимов прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит»

    Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на возможный переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга

    «Начнем с того, что никому ничего Фернандес не должен. Век футболиста такой, что ты можешь оказаться в любой команде. Это раз. То, что это футболист, который доказал свою состоятельность, тоже оспаривать мы не будем.

    Что касается того, перейдет он или нет, давайте дождемся официальной информации. Но то, что это хороший футболист и он в состоянии помочь «Зениту», отрицать глупо», – сказал Радимов.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4895

      Эном айс 59 минут назад

      "..он в состоянии помочь «Зениту», отрицать глупо», – сказал Радимов.
      В чём помочь? Помощь состоит видимо в том, чтобы насрать возрождающемуся конкуренту, забывая, что кроме него в "какбыдрузьях" никого уже и не осталось.
      Павел Фёдорович перевернулся на бок.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3783

      acor94 > Эном айс 32 минуты назад

      Какой же Федотов нам друг? Ты ничего не путаешь?

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