Президент Бразилии раскритиковал приглашение Анчелотти на пост тренера сборной

Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о своем отношении к тому, что бразильскую сборную в 2024 году возглавит Карло Анчелотти.

«Анчелотти никогда не был тренером сборной Италии. Почему бы ему не решать проблемы Италии, которая даже не отобралась на последний чемпионат мира?» – заявил глава государства.