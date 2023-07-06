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    • Президент Бразилии раскритиковал приглашение Анчелотти на пост тренера сборной

    Президент Бразилии раскритиковал приглашение Анчелотти на пост тренера сборной

    Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о своем отношении к тому, что бразильскую сборную в 2024 году возглавит Карло Анчелотти.

    «Анчелотти никогда не был тренером сборной Италии. Почему бы ему не решать проблемы Италии, которая даже не отобралась на последний чемпионат мира?» – заявил глава государства.

    • Сезон-2023/24 итальянец проведет в «Реале».
    • До прихода Анчелотти тренировать сборную Бразилии будет Фернандо Диниз из «Флуминенсе».
    • Карло станет 1-м тренером-легионером в истории бразильской национальной команды.

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    Источник: Metropoles

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    06.07.2023 23:56
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