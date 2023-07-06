Президент Бразилии раскритиковал приглашение Анчелотти на пост тренера сборной

Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о своем отношении к тому, что бразильскую сборную в 2024 году возглавит Карло Анчелотти.
«Анчелотти никогда не был тренером сборной Италии. Почему бы ему не решать проблемы Италии, которая даже не отобралась на последний чемпионат мира?» – заявил глава государства.
- Сезон-2023/24 итальянец проведет в «Реале».
- До прихода Анчелотти тренировать сборную Бразилии будет Фернандо Диниз из «Флуминенсе».
- Карло станет 1-м тренером-легионером в истории бразильской национальной команды.
Источник: Metropoles