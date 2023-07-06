Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент Бразилии раскритиковал приглашение Анчелотти на пост тренера сборной

Президент Бразилии раскритиковал приглашение Анчелотти на пост тренера сборной

6 июля 2023, 23:56

Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о своем отношении к тому, что бразильскую сборную в 2024 году возглавит Карло Анчелотти.

«Анчелотти никогда не был тренером сборной Италии. Почему бы ему не решать проблемы Италии, которая даже не отобралась на последний чемпионат мира?» – заявил глава государства.

  • Сезон-2023/24 итальянец проведет в «Реале».
  • До прихода Анчелотти тренировать сборную Бразилии будет Фернандо Диниз из «Флуминенсе».
  • Карло станет 1-м тренером-легионером в истории бразильской национальной команды.

Еще по теме:
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC 2
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN 6
Источник: Metropoles
Бразилия. Серия А Бразилия Италия Реал Анчелотти Карло
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
6
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
1
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
6
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
11
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
19
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Все новости
Все новости
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
19
ВидеоБензема определил лучшего форварда в истории
09:15
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
Вчера, 11:59
1
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
6 сентября
1
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
6 сентября
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
6 сентября
18
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
5 сентября
1
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?»
5 сентября
3
Неймар получил новую травму
5 сентября
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
4 сентября
1
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
4 сентября
5
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
4 сентября
«Спартак» определился с ценой на Солари
4 сентября
13
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
4 сентября
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
4 сентября
16
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
4 сентября
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
4 сентября
4
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
3 сентября
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
3 сентября
4
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
2 сентября
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
2 сентября
3
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
2 сентября
6
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
2 сентября
4
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
2 сентября
1
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
2 сентября
1
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
2 сентября
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
2 сентября
4
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
2 сентября
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+