Анчелотти через год возглавит сборную Бразилии

Президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес сообщил, кто через год станет главным тренером сборной Бразилии.

«Карло Анчелотти примет команду летом 2024 года и повезет ее на Кубок Америки. Контракт будет действовать до ЧМ-2026», – приводит слова функционера твиттер-аккаунт El Chiringuito.