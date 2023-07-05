Анчелотти через год возглавит сборную Бразилии

Президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес сообщил, кто через год станет главным тренером сборной Бразилии.
«Карло Анчелотти примет команду летом 2024 года и повезет ее на Кубок Америки. Контракт будет действовать до ЧМ-2026», – приводит слова функционера твиттер-аккаунт El Chiringuito.
- Сезон-2023/24 итальянец проведет в «Реале».
- До прихода Анчелотти тренировать Бразилию будет главный тренер «Флуминенсе» Фернандо Диниз.
- Анчелотти будет 1-м тренером-легионером в сборной Бразилии.
Источник: «Бомбардир»