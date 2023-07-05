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    Анчелотти через год возглавит сборную Бразилии

    Президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес сообщил, кто через год станет главным тренером сборной Бразилии.

    «Карло Анчелотти примет команду летом 2024 года и повезет ее на Кубок Америки. Контракт будет действовать до ЧМ-2026», – приводит слова функционера твиттер-аккаунт El Chiringuito.

    • Сезон-2023/24 итальянец проведет в «Реале».
    • До прихода Анчелотти тренировать Бразилию будет главный тренер «Флуминенсе» Фернандо Диниз.
    • Анчелотти будет 1-м тренером-легионером в сборной Бразилии.

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    Источник: «Бомбардир»

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