Червиченко оценил вероятный трансфер Марио Фернандеса в «Зенит»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, что Марио Фернандес договорился с «Зенитом».

– Кто первый встал, того и тапки. У ЦСКА все уперлось в обсуждение денег, вот «Зенит» и сделал предложение лучше.

Открытый рынок, прямая конкуренция, все в порядке. Значит, Фернандес хочет еще раз стать чемпионом России.

– При этом в 2021 году Фернандес заявлял, что для него это просто невозможно – перейти в другой российский клуб, а его дом – ЦСКА.

– Ну, прекращайте. Деньги не пахнут. Тем более, у Фернандеса в таком возрасте больше не будет таких предложений.

А пятерочка миллионов евро за два сезона для бразильца это очень хорошо. Логика абсолютна понятна.