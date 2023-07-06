Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Червиченко оценил вероятный трансфер Марио Фернандеса в «Зенит»

    Червиченко оценил вероятный трансфер Марио Фернандеса в «Зенит»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, что Марио Фернандес договорился с «Зенитом».

    – Кто первый встал, того и тапки. У ЦСКА все уперлось в обсуждение денег, вот «Зенит» и сделал предложение лучше.

    Открытый рынок, прямая конкуренция, все в порядке. Значит, Фернандес хочет еще раз стать чемпионом России.

    – При этом в 2021 году Фернандес заявлял, что для него это просто невозможно – перейти в другой российский клуб, а его дом – ЦСКА.

    – Ну, прекращайте. Деньги не пахнут. Тем более, у Фернандеса в таком возрасте больше не будет таких предложений.

    А пятерочка миллионов евро за два сезона для бразильца это очень хорошо. Логика абсолютна понятна.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что натурализованный бразилец заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

    Новости по теме
    Все о трансфере Фернандеса в «Зенит»: почему вообще «Зенит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку 52
    Зарема: «Будет топовая связка Бакаев – Фернандес на скамейке блекло-голубых, а болельщикам велено закусывать недовольство бесплатными хот-догами» 2
    Зарема отреагировала на переход Фернандеса в «Зенит», упомянув капитана «Спартака» 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2023 23:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 