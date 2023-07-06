Червиченко оценил вероятный трансфер Марио Фернандеса в «Зенит»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, что Марио Фернандес договорился с «Зенитом».
– Кто первый встал, того и тапки. У ЦСКА все уперлось в обсуждение денег, вот «Зенит» и сделал предложение лучше.
Открытый рынок, прямая конкуренция, все в порядке. Значит, Фернандес хочет еще раз стать чемпионом России.
– При этом в 2021 году Фернандес заявлял, что для него это просто невозможно – перейти в другой российский клуб, а его дом – ЦСКА.
– Ну, прекращайте. Деньги не пахнут. Тем более, у Фернандеса в таком возрасте больше не будет таких предложений.
А пятерочка миллионов евро за два сезона для бразильца это очень хорошо. Логика абсолютна понятна.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что натурализованный бразилец заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»