Канчельскис – о Фернандесе в «Зените»: «Современные игроки ведут себя как проститутки»

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
«Удивил ли меня Марио? Нет, конечно. Очевидно, что дело в финансах. На закате карьеры Марио хочет заработать деньги и стать чемпионом.
«Зенит» снова будет чемпионом. Мне все очень понятно и очевидно. Смешно, когда в современном российском футболе говорят о предательстве. Какая верность клубу? Такого нет сейчас в России! Современные игроки ведут себя как проститутки.
Вот в советские времена были настоящие понятия перед клубами. Перейти из «Спартака» в «Динамо» было смерти подобно. А сейчас это все детский сад, сказки про верность клубу. Марио играет по современным правилам российского футбола и зарабатывает бабки», – сказал Канчельскис.
- Сообщалось, что «Зенит» заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.