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    • Канчельскис – о Фернандесе в «Зените»: «Современные игроки ведут себя как проститутки»

    Канчельскис – о Фернандесе в «Зените»: «Современные игроки ведут себя как проститутки»

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

    «Удивил ли меня Марио? Нет, конечно. Очевидно, что дело в финансах. На закате карьеры Марио хочет заработать деньги и стать чемпионом.

    «Зенит» снова будет чемпионом. Мне все очень понятно и очевидно. Смешно, когда в современном российском футболе говорят о предательстве. Какая верность клубу? Такого нет сейчас в России! Современные игроки ведут себя как проститутки.

    Вот в советские времена были настоящие понятия перед клубами. Перейти из «Спартака» в «Динамо» было смерти подобно. А сейчас это все детский сад, сказки про верность клубу. Марио играет по современным правилам российского футбола и зарабатывает бабки», – сказал Канчельскис.

    • Сообщалось, что «Зенит» заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1328

      mama1991 1 час назад

      Старшему поколению повезло видеть насстоящих знаменосцев в больших клубах, и сейчас дутики беспонтовые. Нынешний футбол это соевое мясо. Криш с Месси закрыли великую историю.

      0
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      Рейтинг: +30047

      JTherry 2 часа назад

      как ни странно Канчельскис прав - "современные игроки ведут себя как проститутки", а Марио повел себя хуже Иуды...((

      1
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      Рейтинг: +17715

      Garrincha58 3 часа назад

      Канчельскис сидит без работы и злорадствует завидует Фернандес то ещё кому нужен, а ты бывший уже никому не понадобишься

      1
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      Рейтинг: +1328

      mama1991 > Garrincha58 1 час назад

      Кончельскис отлично живет на деньги заработанные в МЮ , глянь где еще он играл. Он хоть футбол видел. А эта мартышка кто такая?

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      Рейтинг: +1328

      mama1991 3 часа назад

      Современные игрочишки как и современное искусство, полное говно...

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      Рейтинг: +560

      НикКин 3 часа назад

      И клубы тоже так же себя ведут друг у дружки перекупают игроков лишь бы ослабить конкуренцию в лиге

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      Рейтинг: +5066

      fakeid 4 часа назад

      тепличные условия для него именно в питере. знакомый чемп, зарплата, трофеи, куча бразильцев, гарантия не сидеть на лавке, потому что правильный паспорт. его-то как раз понять можно. но не руководство зенита, допустившее этот абсолютно бесполезный трансфер. 3 года назад 20 лямов за него предлагали, а сейчас берём даром. да только он не нужен.

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