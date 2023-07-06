Канчельскис – о Фернандесе в «Зените»: «Современные игроки ведут себя как проститутки»

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Удивил ли меня Марио? Нет, конечно. Очевидно, что дело в финансах. На закате карьеры Марио хочет заработать деньги и стать чемпионом.

«Зенит» снова будет чемпионом. Мне все очень понятно и очевидно. Смешно, когда в современном российском футболе говорят о предательстве. Какая верность клубу? Такого нет сейчас в России! Современные игроки ведут себя как проститутки.

Вот в советские времена были настоящие понятия перед клубами. Перейти из «Спартака» в «Динамо» было смерти подобно. А сейчас это все детский сад, сказки про верность клубу. Марио играет по современным правилам российского футбола и зарабатывает бабки», – сказал Канчельскис.