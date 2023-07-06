Агент Фернандеса: «Марио ни в чем не виноват»

Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, прокомментировал новость о переходе бразильца в «Зенит».

«Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио [в ЦСКА]. Переводчик Макс (Головлев) звонил непосредственно игроку вместе с директорами ЦСКА и «Интернасьонала», неуважительно относясь к официальному агенту спортсмена.

Несколько раз я говорил ему, что это неправильно. Затем я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Это мое решение, а не Марио. Он ни в чем не виноват.

Что касается будущего Марио, давайте мы решим все в согласии с интересами игрока. Относительно «Зенита» на данный момент мне нечего сказать», – заявил Машаду.