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Агент Фернандеса: «Марио ни в чем не виноват»

6 июля 2023, 14:17
6

Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, прокомментировал новость о переходе бразильца в «Зенит».

«Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио [в ЦСКА]. Переводчик Макс (Головлев) звонил непосредственно игроку вместе с директорами ЦСКА и «Интернасьонала», неуважительно относясь к официальному агенту спортсмена.

Несколько раз я говорил ему, что это неправильно. Затем я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Это мое решение, а не Марио. Он ни в чем не виноват.

Что касается будущего Марио, давайте мы решим все в согласии с интересами игрока. Относительно «Зенита» на данный момент мне нечего сказать», – заявил Машаду.

  • Сообщалось, что «Зенит» заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Фернандес Марио
Комментарии (6)
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Snek
1688642487
Неудивительно, когда агент сговорился с Интернасьоналем и решили срубить бабла с ЦСКА. В общем все разговоры Марио о его чести, совести и любви к ЦСКА, были пустыми разговорами. Сначала он приостановил контракт, нам говорили, что всё ок, он просто устал, теперь он вернулся туда, где платят больше. Тоже всё ок и всё по совести? Не думаю.
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111ax
1688642619
вероятно ЦСКА сильно зажал бабло, так что не все очевидно
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acor94
1688643209
Шоколад ни в чем не виноват, пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло...
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Baggio1986
1688646970
Рафик полностью не уиновен
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