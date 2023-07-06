Агент Фернандеса: «Марио ни в чем не виноват»

Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, прокомментировал новость о переходе бразильца в «Зенит».
«Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио [в ЦСКА]. Переводчик Макс (Головлев) звонил непосредственно игроку вместе с директорами ЦСКА и «Интернасьонала», неуважительно относясь к официальному агенту спортсмена.
Несколько раз я говорил ему, что это неправильно. Затем я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Это мое решение, а не Марио. Он ни в чем не виноват.
Что касается будущего Марио, давайте мы решим все в согласии с интересами игрока. Относительно «Зенита» на данный момент мне нечего сказать», – заявил Машаду.
- Сообщалось, что «Зенит» заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
Источник: Sport24