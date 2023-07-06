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    Агент Фернандеса: «Марио ни в чем не виноват»

    Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, прокомментировал новость о переходе бразильца в «Зенит».

    «Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио [в ЦСКА]. Переводчик Макс (Головлев) звонил непосредственно игроку вместе с директорами ЦСКА и «Интернасьонала», неуважительно относясь к официальному агенту спортсмена.

    Несколько раз я говорил ему, что это неправильно. Затем я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Это мое решение, а не Марио. Он ни в чем не виноват.

    Что касается будущего Марио, давайте мы решим все в согласии с интересами игрока. Относительно «Зенита» на данный момент мне нечего сказать», – заявил Машаду.

    • Сообщалось, что «Зенит» заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20841

      Cleaner 57 минут назад

      Жорже Машаду, ты всего лишь АГЕНТ Фернандеса. Агент выполняет то, чего от него требует игрок. Раз игрок согласен перейти в Зенит, значит ИМЕННО ИГРОК и виноват.

      0
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      Рейтинг: +680

      Baggio1986 3 часа назад

      Рафик полностью не уиновен

      2
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      Рейтинг: +3778

      acor94 4 часа назад

      Шоколад ни в чем не виноват, пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло...

      1
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      Рейтинг: +720

      111ax 4 часа назад

      вероятно ЦСКА сильно зажал бабло, так что не все очевидно

      0
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      Рейтинг: +4524

      Snek 4 часа назад

      Неудивительно, когда агент сговорился с Интернасьоналем и решили срубить бабла с ЦСКА.
      В общем все разговоры Марио о его чести, совести и любви к ЦСКА, были пустыми разговорами.
      Сначала он приостановил контракт, нам говорили, что всё ок, он просто устал, теперь он вернулся туда, где платят больше. Тоже всё ок и всё по совести? Не думаю.

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      Рейтинг: +3778

      acor94 > Snek 4 часа назад

      Хуже всего, что и нам он даром не нужен, но придётся 2 ляма его зарплаты тащить...

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      Рейтинг: +4524

      Snek > acor94 4 часа назад

      Так его Зенит купил, потому что не легионер, потому что его может купить потенциальный конкурент. Это даже не усиление.

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