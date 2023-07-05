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  • Агент Дэвинсона Санчеса ответил, есть ли политические препятствия для трансфера игрока в «Спартак»

Агент Дэвинсона Санчеса ответил, есть ли политические препятствия для трансфера игрока в «Спартак»

5 июля 2023, 22:32
2

Агент защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса Фернандо Шена дал понять, что препятствий для трансфера игрока в «Спартак» нет.

«Пока что «Спартак» не отправлял официальное предложение по Санчесу. Посмотрим, насколько будет возможен трансфер, когда клуб обратится к нам. Могу сказать, что Санчес не видит проблемы в том, чтобы играть в России. Поэтому он спокойно может перейти в «Спартак», – сказал Шена.

  • В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
  • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Лондонский клуб готов продать 27-летнего футболиста за 15 миллионов евро.
  • Помимо «Спартака», защитник заинтересовал «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай».

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Источник: телеграм-канал Микеле Антонова
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Спартак Санчес Дэвинсон
Комментарии (2)
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Пингвины Антарктиды
1688593986
Главное политическое препятствие: его уровень игры
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Дядя Серёжа
1688614174
Защитник. 24 игры в аглицкой лиге. Совсем по дну не должен кататься. Поглядим, если свершится.
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