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    • Агент Дэвинсона Санчеса ответил, есть ли политические препятствия для трансфера игрока в «Спартак»

    Агент Дэвинсона Санчеса ответил, есть ли политические препятствия для трансфера игрока в «Спартак»

    Агент защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса Фернандо Шена дал понять, что препятствий для трансфера игрока в «Спартак» нет.

    «Пока что «Спартак» не отправлял официальное предложение по Санчесу. Посмотрим, насколько будет возможен трансфер, когда клуб обратится к нам. Могу сказать, что Санчес не видит проблемы в том, чтобы играть в России. Поэтому он спокойно может перейти в «Спартак», – сказал Шена.

    • В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Лондонский клуб готов продать 27-летнего футболиста за 15 миллионов евро.
    • Помимо «Спартака», защитник заинтересовал «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай».

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    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

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    05.07.2023 22:32
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