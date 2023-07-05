Агент Дэвинсона Санчеса ответил, есть ли политические препятствия для трансфера игрока в «Спартак»

Агент защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса Фернандо Шена дал понять, что препятствий для трансфера игрока в «Спартак» нет.
«Пока что «Спартак» не отправлял официальное предложение по Санчесу. Посмотрим, насколько будет возможен трансфер, когда клуб обратится к нам. Могу сказать, что Санчес не видит проблемы в том, чтобы играть в России. Поэтому он спокойно может перейти в «Спартак», – сказал Шена.
- В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Лондонский клуб готов продать 27-летнего футболиста за 15 миллионов евро.
- Помимо «Спартака», защитник заинтересовал «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай».
Источник: телеграм-канал Микеле Антонова