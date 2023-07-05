Бальбуэна возвращается в «Динамо» от безысходности (Фабио Алейшо)

Защитник Фабиан Бальбуэна должен присоединиться к «Динамо» в ближайшие дни.

Как написал в телеграме бразильский журналист с российским паспортом Фабио Алейшо, у парагвайца нет других вариантов.

«Игрок не смог найти в Бразилии клуб, готовый платить его зарплату.

Это не было его желанием, но он не нашел альтернативы. В ближайшие дни будет в Москве», – написал Алейшо.