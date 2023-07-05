Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Бальбуэна возвращается в «Динамо» от безысходности (Фабио Алейшо)

    Бальбуэна возвращается в «Динамо» от безысходности (Фабио Алейшо)

    Защитник Фабиан Бальбуэна должен присоединиться к «Динамо» в ближайшие дни.

    Как написал в телеграме бразильский журналист с российским паспортом Фабио Алейшо, у парагвайца нет других вариантов.

    «Игрок не смог найти в Бразилии клуб, готовый платить его зарплату.

    Это не было его желанием, но он не нашел альтернативы. В ближайшие дни будет в Москве», – написал Алейшо.

    • Последний год Бальбуэна провел в «Коринтиансе».
    • Последний матч за бразильский клуб он провел в апреле.
    • «Динамо» купило Бальбуэну в 2021 году.

    Новости по теме
    Бальбуэна возвращается в «Динамо»: он приостановил контракт год назад 3
    Бальбуэна не хочет возвращаться в «Динамо»
    Товарищеский матч. Бальбуэна с передачи Медины принес Парагваю победу над ОАЭ
    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5683

      neim 3 часа назад

      На лавку и до конца контракта. Или в аренду в пердив, в Мусохранск какой-нибудь. А там пусть "карьеру" строит на вольных хлебах и без денег.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 