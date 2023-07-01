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    Будущий тренер «ПСЖ» одобрил трансфер Кейна

    «ПСЖ» работает над переходом нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи провел в Лондоне встречу с отцом и братом 29-летнего футболиста.

    Потенциальный трансфер англичанина уже одобрил будущий тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

    На форварда продолжают претендовать «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», но для мадридцев приоритетный вариант усиления атаки – Килиан Мбаппе.

    • В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
    • Сообщалось, что «Тоттенхэм» решил не продавать своего воспитанника.

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    Источник: Sports Zone

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    01.07.2023 11:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      odessakmv 13 часов назад

      похоже в ПСЖ взялись за ум, избавляются от звездунов и набирают Игроков!

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