Будущий тренер «ПСЖ» одобрил трансфер Кейна

«ПСЖ» работает над переходом нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи провел в Лондоне встречу с отцом и братом 29-летнего футболиста.

Потенциальный трансфер англичанина уже одобрил будущий тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

На форварда продолжают претендовать «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», но для мадридцев приоритетный вариант усиления атаки – Килиан Мбаппе.