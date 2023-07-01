Будущий тренер «ПСЖ» одобрил трансфер Кейна

«ПСЖ» работает над переходом нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи провел в Лондоне встречу с отцом и братом 29-летнего футболиста.
Потенциальный трансфер англичанина уже одобрил будущий тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
На форварда продолжают претендовать «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», но для мадридцев приоритетный вариант усиления атаки – Килиан Мбаппе.
- В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
- Сообщалось, что «Тоттенхэм» решил не продавать своего воспитанника.
Источник: Sports Zone