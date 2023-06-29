«Хочется блевануть»: комментатор Андронов – о пародии Слуцкого на мастурбацию Дзюбы

Бывшему комментатору «Матч ТВ» Алексею Андронову не понравилась пародия Леонида Слуцкого на мастурбацию Артема Дзюбы.

«Откровенно говоря, от такого юмора хочется одного – блевануть. И забыть, что этот человек тренировал мою любимую команду и сборную моей страны», – написал журналист.