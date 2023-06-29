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    • «Хочется блевануть»: комментатор Андронов – о пародии Слуцкого на мастурбацию Дзюбы

    «Хочется блевануть»: комментатор Андронов – о пародии Слуцкого на мастурбацию Дзюбы

    Бывшему комментатору «Матч ТВ» Алексею Андронову не понравилась пародия Леонида Слуцкого на мастурбацию Артема Дзюбы.

    «Откровенно говоря, от такого юмора хочется одного – блевануть. И забыть, что этот человек тренировал мою любимую команду и сборную моей страны», – написал журналист.

    • Впервые интимные видео форварда «Локомотива» слили в 2020 году.
    • В начале июня в сети появились новые интимные видео Дзюбы.
    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      С горшка за спартак 53 минуты назад

      Когда смотрю на рукублудство бывшего тренеришки и читаю бывшего балтолога, как они обсуждают никчемного игрочишку - да блевать на вас всех!

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