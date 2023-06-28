Журавель считает, что Слуцкий завершил карьеру в РПЛ пародией на мастурбацию Дзюбы

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель дал рецензию на пародию Леонидом Слуцким мастурбации Артема Дзюбы.

«Ни один тренер, ходящий на разные эфиры, никогда не забывает о своей главной профессии. Валерий Карпин, в своe время возглавив комментаторскую банду на «Матч ТВ», сразу нам сказал: я хочу тренировать и вернусь в футбол, как только будет предложение.

Так говорили и Валерий Непомнящий, и Рашид Рахимов – да все. На ТВ они просто поддерживали реноме квалифицированных тренеров, которые находятся в контексте.

Но у Слуцкого этот процесс, к сожалению, серьeзно дал сбой. По грубым подсчeтам, каждый трэш-эфир Леонида Викторовича вычеркивает из списка потенциальных работодателей по паре клубов.

После последнего, думаю, РПЛ закрылся. Тренерский авторитет оказался брошен в топку развлекательности и кринжа. Его уже не затушить. И это очень печально.

В отличии от многих, я всегда считал Слуцкого крутым тренером. Но кажется, он заплыл за буйки», – написал Журавель.