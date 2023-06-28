Журавель считает, что Слуцкий завершил карьеру в РПЛ пародией на мастурбацию Дзюбы

косяк в том что тренер импотент как бы не пыжился вряд ли кончит
Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель дал рецензию на пародию Леонидом Слуцким мастурбации Артема Дзюбы.
«Ни один тренер, ходящий на разные эфиры, никогда не забывает о своей главной профессии. Валерий Карпин, в своe время возглавив комментаторскую банду на «Матч ТВ», сразу нам сказал: я хочу тренировать и вернусь в футбол, как только будет предложение.
Так говорили и Валерий Непомнящий, и Рашид Рахимов – да все. На ТВ они просто поддерживали реноме квалифицированных тренеров, которые находятся в контексте.
Но у Слуцкого этот процесс, к сожалению, серьeзно дал сбой. По грубым подсчeтам, каждый трэш-эфир Леонида Викторовича вычеркивает из списка потенциальных работодателей по паре клубов.
После последнего, думаю, РПЛ закрылся. Тренерский авторитет оказался брошен в топку развлекательности и кринжа. Его уже не затушить. И это очень печально.
В отличии от многих, я всегда считал Слуцкого крутым тренером. Но кажется, он заплыл за буйки», – написал Журавель.
- Впервые интимные видео форварда «Локомотива» слили в 2020 году.
- В начале июня в сети появились новые интимные видео Дзюбы.
- Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».