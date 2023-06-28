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    • Журавель считает, что Слуцкий завершил карьеру в РПЛ пародией на мастурбацию Дзюбы

    Журавель считает, что Слуцкий завершил карьеру в РПЛ пародией на мастурбацию Дзюбы

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель дал рецензию на пародию Леонидом Слуцким мастурбации Артема Дзюбы.

    «Ни один тренер, ходящий на разные эфиры, никогда не забывает о своей главной профессии. Валерий Карпин, в своe время возглавив комментаторскую банду на «Матч ТВ», сразу нам сказал: я хочу тренировать и вернусь в футбол, как только будет предложение.

    Так говорили и Валерий Непомнящий, и Рашид Рахимов – да все. На ТВ они просто поддерживали реноме квалифицированных тренеров, которые находятся в контексте.

    Но у Слуцкого этот процесс, к сожалению, серьeзно дал сбой. По грубым подсчeтам, каждый трэш-эфир Леонида Викторовича вычеркивает из списка потенциальных работодателей по паре клубов.

    После последнего, думаю, РПЛ закрылся. Тренерский авторитет оказался брошен в топку развлекательности и кринжа. Его уже не затушить. И это очень печально.

    В отличии от многих, я всегда считал Слуцкого крутым тренером. Но кажется, он заплыл за буйки», – написал Журавель.

    • Впервые интимные видео форварда «Локомотива» слили в 2020 году.
    • В начале июня в сети появились новые интимные видео Дзюбы.
    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 19:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +40095

      Project Бабангида 18 минут назад

      косяк в том что тренер импотент как бы не пыжился вряд ли кончит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8340

      nik55 50 минут назад

      а разве он был тренером-----так тренеришко

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9161

      vladik12 > nik55 29 минут назад

      Пох, что Леонидас за последние 15 лет выиграл больше титулов, чем "Спартак"?

      1
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