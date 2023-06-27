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    • Мажич возглавил департамент судейства РФС вместо Каманцева

    Мажич возглавил департамент судейства РФС вместо Каманцева

    Бывший сербский арбитр Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС.

    «Контракт заключeн на два года с возможностью продления еще на один год.

    Сербский специалист прилетит в Москву 29 июня и начнeт работу на сборе судей РПЛ.

    Ранее занимавший должность руководителя департамента судейства Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета», – сообщает РФС.

    • Мажич работал на двух чемпионатах мира – в 2014 и 2018 году.
    • Мажич – единственный сербский арбитр, который обслуживал финал Лиги чемпионов (2018).
    • Сербу 50 лет.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 11:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +518

      Vratarь 21 минуту назад

      Всё равно все будут недовольны. Такова судьба фанатов - быть недовольными судьями.

      0
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      Рейтинг: +1089

      Чехов на Садовой 34 минуты назад

      Все всё с этими Мажичами уже порешали. Можно не не волноваться. Како было, тако есть и будет есть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20697

      Cleaner 1 час назад

      Зенит, чемпионство уплывает! Спартак, неужели теперь в Пердив???...)))

      0
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      Рейтинг: +1681

      Болотоход > Cleaner 1 час назад

      Не сперва конюшня!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20697

      Cleaner > Болотоход 1 час назад

      Борода в кепке, держите карман шире! Знаете ведь, что Спартачок ваш половину очков в чемпионате только ЗА СЧЕТ СУДЕЙ заработал, а не игрой на поле....(((((((

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      Рейтинг: +6066

      Павелий > Cleaner 1 час назад

      Бред не неси. Лучше матчасть изучай.

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      Рейтинг: +1681

      Болотоход > Cleaner 34 минуты назад

      А кони прям такие всегда чистые и по делу очки набирают!
      То ты во дворе детям расскажи))

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