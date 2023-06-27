Мажич возглавил департамент судейства РФС вместо Каманцева

Бывший сербский арбитр Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС.

«Контракт заключeн на два года с возможностью продления еще на один год.

Сербский специалист прилетит в Москву 29 июня и начнeт работу на сборе судей РПЛ.

Ранее занимавший должность руководителя департамента судейства Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета», – сообщает РФС.