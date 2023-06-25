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    Рианчо: «Все боятся играть с Россией»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо констатировал сложности в поиске соперников для сборной России.

    «Глупо предполагать, что хотя бы одна европейская сборная согласится сыграть товарищеский матч с Россией. РФС предстоит много работать, потому что сборной России будет очень трудно найти соперника для товарищеской игры. Все боятся санкций за встречу с национальной командой России в нынешних обстоятельствах», – сказал Рианчо.

    • В сентябре Россия должна сыграть с Катаром.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • Рианчо без работы с момента ухода из «Спартака» в 2018 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +34735

      VVM1964 27 минут назад

      «Все боятся играть с Россией» - заголовок такой, что можно было бы подумать, что мы их так порвем, что им стыдно будет, поэтому и боятся )))

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      Рейтинг: +1168

      Karpathian 36 минут назад

      Хрень какая. Они че, на танках выедут на поле?

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