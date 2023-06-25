Рианчо: «Все боятся играть с Россией»

«Все боятся играть с Россией» - заголовок такой, что можно было бы подумать, что мы их так порвем, что им стыдно будет, поэтому и боятся )))
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо констатировал сложности в поиске соперников для сборной России.
«Глупо предполагать, что хотя бы одна европейская сборная согласится сыграть товарищеский матч с Россией. РФС предстоит много работать, потому что сборной России будет очень трудно найти соперника для товарищеской игры. Все боятся санкций за встречу с национальной командой России в нынешних обстоятельствах», – сказал Рианчо.
- В сентябре Россия должна сыграть с Катаром.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
- Рианчо без работы с момента ухода из «Спартака» в 2018 году.