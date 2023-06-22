Звезда Медиалиги показала себя в мини-юбке и с просвечивающими сосками

Представительница Медиалиги Татьяна Лисицына выложила новое фото.

Девушка запечатлела себя в зеркале в розовой мини-юбке. Сверху на ней белая майка, под которой нет лифчика.

Лисицына и ранее выкладывала яркие кадры.

Футболистка выступает в Медиалиги за команду «Броук Бойз».

Ее курирует бывший журналист «Советского спорта», «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Лисицыной 23 года.

Фото: социальные сети Татьяны Лисицыной

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