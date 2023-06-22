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    • Звезда Медиалиги показала себя в мини-юбке и с просвечивающими сосками

    Звезда Медиалиги показала себя в мини-юбке и с просвечивающими сосками

    Представительница Медиалиги Татьяна Лисицына выложила новое фото.

    Девушка запечатлела себя в зеркале в розовой мини-юбке. Сверху на ней белая майка, под которой нет лифчика.

    Лисицына и ранее выкладывала яркие кадры.

    • Футболистка выступает в Медиалиги за команду «Броук Бойз».
    • Ее курирует бывший журналист «Советского спорта», «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
    • Лисицыной 23 года.

    Фото: социальные сети Татьяны Лисицыной

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2321

      jek718875 24 минуты назад

      А Лисицина то ничего!

      1
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      Рейтинг: +4338

      Иван Петров 1986 50 минут назад

      Про сиськи есть, а где про футбол.

      1
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      Рейтинг: +529

      АлексМак 1 час назад

      сиськи неплохие

      1
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      Рейтинг: +9827

      САДЫЧОК 1 час назад

      Куда хуже было бы , если Дзюба бы позировал !

      0
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      Рейтинг: +22985

      Persona_non_Grata > САДЫЧОК 45 минут назад

      С чего бы это - знаешь скольким болельщикам Зенита понравилось бы ???

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      Рейтинг: +2356

      kvm 2 часа назад

      не понимаю: зачем такой пердак?

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      Рейтинг: +22985

      Persona_non_Grata > kvm 46 минут назад

      Мода нынче такая (((, кстати этот то еще вполне нормальный ))

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