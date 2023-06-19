Широков раскритиковал селекцию ЦСКА: «Дело не только в деньгах»

Экс-игрок ЦСКА Роман Широков раскритиковал селекцию московского клуба.

«Не считаю, что дело только в деньгах. В ЦСКА, который занял второе место, неплохой бюджет, и соперничество – вопрос менеджмента. Когда у вас отвечает за селекцию человек, который покупает футболиста за 14 миллионов и задается вопросом, сможет ли он адаптироваться, то вопросы есть.

Кого из иностранцев мы можем назвать топовыми? Разве Медина лучше Облякова? Зделар и Мендес настолько сильно превосходят Мухина с Кучаевым? Я не вижу. Карраскаль поиграл, но в итоге «закис». Роша играет постоянно, но не вижу, что он сильнее Дивеева», – сказал Широков.