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  • Широков раскритиковал селекцию ЦСКА: «Дело не только в деньгах»

Широков раскритиковал селекцию ЦСКА: «Дело не только в деньгах»

19 июня 2023, 18:57
3

Экс-игрок ЦСКА Роман Широков раскритиковал селекцию московского клуба.

«Не считаю, что дело только в деньгах. В ЦСКА, который занял второе место, неплохой бюджет, и соперничество – вопрос менеджмента. Когда у вас отвечает за селекцию человек, который покупает футболиста за 14 миллионов и задается вопросом, сможет ли он адаптироваться, то вопросы есть.

Кого из иностранцев мы можем назвать топовыми? Разве Медина лучше Облякова? Зделар и Мендес настолько сильно превосходят Мухина с Кучаевым? Я не вижу. Карраскаль поиграл, но в итоге «закис». Роша играет постоянно, но не вижу, что он сильнее Дивеева», – сказал Широков.

  • ЦСКА занял второе место в минувшем сезоне РПЛ.
  • Клуб выиграл Fonbet Кубок России.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман
Комментарии (3)
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Таврида
1687199151
В принципе все верно, но у Дивеева весной много привозов, так что насчет Роши очень спорно.
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CSKA471
1687213947
Зделар и Мендес на голову превосходят Мухина, а Кучаев, это не его позиция изначально, просто Федотов изет кму место в составе, т.к. обойти Ваню и Хесуса сейчас он не конкурентен, что насчет цента защиты, так и виллиан и игорь играют вместе, сравнивать глупо, также как и хесуса с ваней, они тоже всегда в старте
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САДЫЧОК
1687248016
Широков Негодяй и Мразь !( литературные слова ).
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