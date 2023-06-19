«Локомотив» объявил состав на летние сборы: в нем 30 игроков

«Локомотив» приступил к подготовке к сезону-2023/24.
Сегодня, 19 июня, стартовали летние сборы московской команды на клубной базе в Баковке.
Участвовать в них будут 30 футболистов. «Локо» опубликовал список:
Вратари: Гилерме Маринато, Илья Лантратов, Никита Матюнин, Тимофей Митров, Даниил Худяков;
Защитники: Херман Конти, Иван Кузьмичeв, Станислав Магкеев, Марио Митай, Евгений Морозов, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Илья Самошников, Александр Сильянов, Наир Тикнизян, Лукас Фассон;
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Артeм Карпукас, Даниил Куликов, Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Дмитрий Рыбчинский, Михаил Щетинин;
Нападающие: Максим Глушенков, Артeм Дзюба, Вильсон Изидор, Кирилл Никишин, Сергей Пиняев, Вадим Раков.
Источник: сайт «Локомотива»