«Локомотив» объявил состав на летние сборы: в нем 30 игроков

«Локомотив» приступил к подготовке к сезону-2023/24.

Сегодня, 19 июня, стартовали летние сборы московской команды на клубной базе в Баковке.

Участвовать в них будут 30 футболистов. «Локо» опубликовал список:

Вратари: Гилерме Маринато, Илья Лантратов, Никита Матюнин, Тимофей Митров, Даниил Худяков;

Защитники: Херман Конти, Иван Кузьмичeв, Станислав Магкеев, Марио Митай, Евгений Морозов, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Илья Самошников, Александр Сильянов, Наир Тикнизян, Лукас Фассон;

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Артeм Карпукас, Даниил Куликов, Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Дмитрий Рыбчинский, Михаил Щетинин;

Нападающие: Максим Глушенков, Артeм Дзюба, Вильсон Изидор, Кирилл Никишин, Сергей Пиняев, Вадим Раков.