Вьештица: «Время в «Зените» – самое прекрасное в моей карьере»

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица вспомнил время в российском клубе.

– Что вспоминаете о тех годах, когда играли за «Зенит»?

– Только хорошее. Что можно вспомнить? Это было самое прекрасное время моей карьеры: «Зенит», болельщики, полный стадион. Вы не представляете, какие эмоции. И сейчас они вспыхнули с новой силой. Хотя сегодня играли уже на другом стадионе, не на «Петровском».

– Из тех тренеров, под руководством которых играли в «Зените», кто в сердце больше попал?

– Да все, которые были. И Юрий Андреевич Морозов, и Властимил Петржела. Каждый мне помог по-своему, чему-то научил.

– За «Зенитом» следите из Чехии?

– Ну так, насколько успеваю. Знаю, что команда выиграла несколько чемпионатов подряд. Это не удивляет – «Зенит» постепенно шел к этим успехам, я не сомневался, что он будет одним из лучших клубов России.