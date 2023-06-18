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    • Вьештица: «Время в «Зените» – самое прекрасное в моей карьере»

    Вьештица: «Время в «Зените» – самое прекрасное в моей карьере»

    Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица вспомнил время в российском клубе.

    – Что вспоминаете о тех годах, когда играли за «Зенит»?

    – Только хорошее. Что можно вспомнить? Это было самое прекрасное время моей карьеры: «Зенит», болельщики, полный стадион. Вы не представляете, какие эмоции. И сейчас они вспыхнули с новой силой. Хотя сегодня играли уже на другом стадионе, не на «Петровском».

    – Из тех тренеров, под руководством которых играли в «Зените», кто в сердце больше попал?

    – Да все, которые были. И Юрий Андреевич Морозов, и Властимил Петржела. Каждый мне помог по-своему, чему-то научил.

    – За «Зенитом» следите из Чехии?

    – Ну так, насколько успеваю. Знаю, что команда выиграла несколько чемпионатов подряд. Это не удивляет – «Зенит» постепенно шел к этим успехам, я не сомневался, что он будет одним из лучших клубов России.

    • Вьештица был в «Зените» в 2002-2006 годах.
    • Затем он играл в РПЛ за «Ростов», «Шинник», «Жемчужину», «Урал». петербургское «Динамо».
    • 43-летний чех серб завершил карьеру в 2014 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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