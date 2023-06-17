Колодин рассказал, чем клубы РПЛ могут заменить еврокубковые матчи

Экс-футболист сборной России Денис Колодин порассуждал о том, как игрокам РПЛ прогрессировать в условиях международного бана.

– Без еврокубков футболисты могут расти в мастерстве?

– Есть «Зенит», конкурируйте с ним. Это как хороший матч в еврокубке. Весь сезон включал телевизор, а там «Спартак» постоянно вторым был. А потом раз – ЦСКА, затем «Ростов».

Есть незвездные составы, которые могут конкурировать. Они сами из себя делают звезд. Про «Динамо» писали, что это один из самых дорогих составов. Но они были простыми пацанами из дубля, сделали себя сами и выросли в цене.

Не «Динамо» их купило за 50 миллионов, как «Зенит» это делает. Они своей игрой сами подняли стоимость с условного нуля до 5, 10, 15, 20 миллионов.