Самошников прокомментировал свой переход в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Илья Самошников поделился впечатлениями в связи с подписанием контракта с московским клубом.

– Илья, поздравляю вас с подписанием контракта с «Локомотивом»! Какие эмоции от перехода?

– Эмоции, конечно же, положительные. Это новый шаг, новый этап в развитии. Надеюсь, я смогу освоиться в таком большом клубе.

– Как попрощались с «Рубином»?

– В Казани у меня всегда были хорошие отношения. После сезона все остались друзьями. Соответственно, попрощались на дружеской ноте. Все хорошо.

– Вы и «Локомотив» – как все случилось? Еще зимой писали, что предварительный контракт подписан.

– У меня было несколько предложений зимой, потому что летом заканчивался контракт c «Рубином». Но я изначально выбрал «Локомотив» и хотел попасть именно в этот клуб.

Мне нравится команда, интересно поработать именно с этими тренерами, ну и весенние результаты впечатлили.

– Прошлым летом была странная история с медосмотром «Динамо», который вы якобы не прошли. Что там случилось?

– Говорил об этом зимой. Могу лишь повторить, что у меня нет никаких проблем со здоровьем, которые не позволяют мне играть.