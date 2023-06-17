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    Самошников прокомментировал свой переход в «Локомотив»

    Новичок «Локомотива» Илья Самошников поделился впечатлениями в связи с подписанием контракта с московским клубом.

    – Илья, поздравляю вас с подписанием контракта с «Локомотивом»! Какие эмоции от перехода?

    – Эмоции, конечно же, положительные. Это новый шаг, новый этап в развитии. Надеюсь, я смогу освоиться в таком большом клубе.

    – Как попрощались с «Рубином»?

    – В Казани у меня всегда были хорошие отношения. После сезона все остались друзьями. Соответственно, попрощались на дружеской ноте. Все хорошо.

    – Вы и «Локомотив» – как все случилось? Еще зимой писали, что предварительный контракт подписан.

    – У меня было несколько предложений зимой, потому что летом заканчивался контракт c «Рубином». Но я изначально выбрал «Локомотив» и хотел попасть именно в этот клуб.

    Мне нравится команда, интересно поработать именно с этими тренерами, ну и весенние результаты впечатлили.

    – Прошлым летом была странная история с медосмотром «Динамо», который вы якобы не прошли. Что там случилось?

    – Говорил об этом зимой. Могу лишь повторить, что у меня нет никаких проблем со здоровьем, которые не позволяют мне играть.

    • 25-летний Самошников заключил контракт на 3 года.
    • Он выбрал 77-й игровой номер.
    • Защитник перешел в «Локо» из «Рубина» на правах свободного агента.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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