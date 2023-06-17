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    Стало известно, как «Ростов» закроет долги по зарплате

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о финансовых планах «Ростова».

    «На сегодняшний день задолженность по заработной плате относительно небольшая – от месяца до двух.

    И финансовый вопрос можно решать трансферами игроков. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности.

    За счет трансферов летом мы ликвидируем задолженность», – заявил Голубев.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1241

      SLADE2019 16 минут назад

      Когда наконец таки эти госклубы канут в лету? Ладно бы других проблем в области, кроме как футбольный клуб в РПЛ содержать, не было бы.

      0
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      Рейтинг: +56178

      MaxRnD 1 час назад

      После весьма "интересной" игры последнего тура, где ещё за неделю до неё кф. на победу Ростова был 6.8 - 7 и собственно её затейливого исхода с 4-ю голами ЦСКА в ворота Ростова в 1-м тайме и 0-м голов во 2-м, долгов по зарплате в Ростове быть не должно !

      0
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      Рейтинг: +9014

      GoLenaStop 1 час назад

      Пусть играет молодежный состав, с уважением к старичкам. Всего доброго, Ростсельмаш, удачи!!!

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      Рейтинг: +56178

      MaxRnD > GoLenaStop 1 час назад

      Ростов так и играл большую половину чемпионата. Из возрастных в основе постоянно выходили только Осипенко, Байрамян и Комличенко.
      Вратаря не считаю потому, что эта позиция у нас безальтернативная. Песьяков раз спасёт, четыре привезёт - что есть он в воротах, что его там нет ...

      0
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      Рейтинг: +15131

      Алексей З 1 час назад

      Глебова в Спартак , по умеренной цене и ещё год будите жить припеваюче, отдыхать семьями , в Испании например.

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      Рейтинг: +222

      Александр.Т. 2 часа назад

      А призовые от рпл не хватит покрыть долг?и если такая проблема , может не стоит покупать игроков в своих воспитанников подключать к матчем , и как так получилось что вы не продали Полоза хотя бы за копейки?

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      Рейтинг: +56178

      MaxRnD > Александр.Т. 2 часа назад

      Все, кто сейчас пришёл в клуб, пришли бесплатно. Полоз даже с нашей доплатой никому не нужен. Молодёжь и так играет

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