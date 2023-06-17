Стало известно, как «Ростов» закроет долги по зарплате

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о финансовых планах «Ростова».
«На сегодняшний день задолженность по заработной плате относительно небольшая – от месяца до двух.
И финансовый вопрос можно решать трансферами игроков. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности.
За счет трансферов летом мы ликвидируем задолженность», – заявил Голубев.
- «Ростов» финишировал на 4-м месте в РПЛ.
- Клуб уже покинули Дмитрий Полоз (свободный агент), Александр Сильянов и Евгений Чернов (истекла аренда).
Источник: ТАСС