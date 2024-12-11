Колосков – о футболе в РПЛ: «Сплошные подсечки, подножки, броски через бедро»

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре «Рубина» и «Ростова» в РПЛ, а также о стиле большинства российских клубов.

«Практически все команды у нас в лиге очень агрессивно ведут себя на поле. Тот же «Рубин», но он не единственный. Большинство команд в РПЛ демонстрирует если не очень грязную игру, то как минимум не джентльменскую.

Как мне «Ростов»? В нескольких матчах до перерыва на него было приятно смотреть. Хорошая игра, хорошее движение. Хорошая работа с мячом. Видимо, Карпин наладил тренировочный процесс. Вот и появились результаты.

Но вообще у меня складывается ощущение, что многих наших футболистов тренируют в октагоне, а не на поле. Сплошные подсечки, подножки, броски через бедро. Смотришь и думаешь: где вы тренируетесь? По 17 нарушений за тайм. Что это такое? Вы же в футбол играете», – сказал Колосков.

После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар», команда набрала 39 очков. Вторую строчку занимает «Зенит» с те же количеством очков. Третьим идет «Спартак» с 37 баллами.

19-й тур запланирован на 1-2 марта.

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