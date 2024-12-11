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    • Колосков – о футболе в РПЛ: «Сплошные подсечки, подножки, броски через бедро»

    Колосков – о футболе в РПЛ: «Сплошные подсечки, подножки, броски через бедро»

    Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре «Рубина» и «Ростова» в РПЛ, а также о стиле большинства российских клубов.

    «Практически все команды у нас в лиге очень агрессивно ведут себя на поле. Тот же «Рубин», но он не единственный. Большинство команд в РПЛ демонстрирует если не очень грязную игру, то как минимум не джентльменскую.

    Как мне «Ростов»? В нескольких матчах до перерыва на него было приятно смотреть. Хорошая игра, хорошее движение. Хорошая работа с мячом. Видимо, Карпин наладил тренировочный процесс. Вот и появились результаты.

    Но вообще у меня складывается ощущение, что многих наших футболистов тренируют в октагоне, а не на поле. Сплошные подсечки, подножки, броски через бедро. Смотришь и думаешь: где вы тренируетесь? По 17 нарушений за тайм. Что это такое? Вы же в футбол играете», – сказал Колосков.

    • После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар», команда набрала 39 очков. Вторую строчку занимает «Зенит» с те же количеством очков. Третьим идет «Спартак» с 37 баллами.
    • 19-й тур запланирован на 1-2 марта.

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    Источник: Metaratings.ru

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    11.12.2024 10:00
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    Комментарии (6)
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    NewLife
    1733900825
    Причина грубости в отсутствии физ кондиций у многих игроков - когда не успевают, тогда грубят, а судьи большие либералы для кого нужно.
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    Интерес
    1733901324
    НЕ только,есть ещё гламурное празднование с поцелуйчиками и тисканьем забившего,пару-тройку (а то и более) просмотров киношки,минуты по три-четыре("чтобы темп игры возрос"),водопои уставших караванщиков,отдых на траве.И всё это выливается в уникальное зрелище,за организацию которого и участникам шоу надо платить миллионы в месяц.
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    aldo conte
    1733901935
    Вернёмся в международный футбол, нам быстро мозги в отношении подсечек и подножек вправят.
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    Иван Петров 1986
    1733905170
    Так это все от судей зависит. Это они какую-то дебильную планку поднимают.
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    Январь 59
    1733913056
    Когда играют в обнимашки и валят игрока в наглую, судьи этого не видят, когда игрока с мячом просто в наглую сбивают, судьи этого не видят, но стоит игроку сыграть рукой в штрафной, тут же отматываю заигранный момент и вспоминают, что на другой половине поля был штрафной.
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    sined1951
    1733928029
    У нас грязный футбол в котором главное не мастерство, а хорошая физическая подготовка. Игроки стараются много и быстро бегать, но слабая техническая подготовка работы с мячом приводит к многочисленным нарушениям. РФС никак на это не реагирует, не борется за честную и справедливую игру, и мы вынуждены смотреть на этот симбиоз футбола с регби. РФС нужно почистить от случайных людей и "диванных" специалистов, а иначе ничего с места не стронется.
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