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    • Месси заявил, что мог уйти из сборной Аргентины сразу после ЧМ-2022

    Месси заявил, что мог уйти из сборной Аргентины сразу после ЧМ-2022

    Нападающий Лионель Месси признался, что мог уйти из сборной Аргентины после ЧМ-2022.

    • В декабре Месси со сборной Аргентины стал победителем ЧМ-2022.
    • На прошлой неделе он подтвердил свой переход из «ПСЖ» в «Интер Майами».
    • В 2026 году мировое первенство пройдет в США, Канаде и Мексике.

    «Я получил такое удовольствие от чемпионата мира потому, что знал, что он может стать моим последним. Честно говоря, думаю, что меня бы уже не было в национальной команде, если бы мы не стали победителями.

    Не могло быть такого, что я все выиграл на клубном и индивидуальном уровне, но не добился победы в составе национальной сборной – это означало бы, что мне чего-то недостает.

    Но сегодня я, будучи чемпионом мира, не могу уйти из сборной, я должен насладиться всем этим», – сказал Месси.

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    Источник: Ole

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