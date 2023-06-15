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    • Беллингем объяснил, почему перешел в «Реал»: «Я не думал о деньгах»

    Беллингем объяснил, почему перешел в «Реал»: «Я не думал о деньгах»

    Новичок «Реала» Джуд Беллингем объяснил, почему перешел в испанский клуб из дортмундской «Боруссии».

    «Это самый важный день в моей жизни. Я присоединился к величайшему футбольному клубу в истории.

    Деньги не так важны, я не думал о них. Я никогда не думал о деньгах, выбирая свою следующую команду», – сказал Беллингем.

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    Источник: AS

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