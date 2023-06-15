Беллингем объяснил, почему перешел в «Реал»: «Я не думал о деньгах»

Новичок «Реала» Джуд Беллингем объяснил, почему перешел в испанский клуб из дортмундской «Боруссии».

«Это самый важный день в моей жизни. Я присоединился к величайшему футбольному клубу в истории.

Деньги не так важны, я не думал о них. Я никогда не думал о деньгах, выбирая свою следующую команду», – сказал Беллингем.