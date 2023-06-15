Беллингем объяснил, почему перешел в «Реал»: «Я не думал о деньгах»

Новичок «Реала» Джуд Беллингем объяснил, почему перешел в испанский клуб из дортмундской «Боруссии».
«Это самый важный день в моей жизни. Я присоединился к величайшему футбольному клубу в истории.
Деньги не так важны, я не думал о них. Я никогда не думал о деньгах, выбирая свою следующую команду», – сказал Беллингем.
- «Реал» заплатит за хавбека 103+31 млн евро.
- Ожидается, что зарплата Беллингема составит 10-12 млн евро в год.
- Испанцы опередили в борьбе за игрока «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Источник: AS