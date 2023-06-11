Гвардиола прокомментировал победу «Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от победы в финале Лиги чемпионов против «Интера» (1:0).

«Уставший. Спокойный. Удовлетворенный. Это так трудно выиграть. Они действительно хороши. «Наберись терпения», – сказал я в перерыве. Без везения было никак. Эдерсон мог пропустить и была бы ничья.

Этот трофей был предначертан нам звездами. Это принадлежит нам. При этом мы были не на своем лучшем уровне сегодня.

Мы собираемся отпраздновать это событие в отеле с семьей и друзьями. В понедельник парад состоится в Манчестере», – сказал испанец.