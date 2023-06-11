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    Гвардиола прокомментировал победу «Сити» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от победы в финале Лиги чемпионов против «Интера» (1:0).

    «Уставший. Спокойный. Удовлетворенный. Это так трудно выиграть. Они действительно хороши. «Наберись терпения», – сказал я в перерыве. Без везения было никак. Эдерсон мог пропустить и была бы ничья.

    Этот трофей был предначертан нам звездами. Это принадлежит нам. При этом мы были не на своем лучшем уровне сегодня.

    Мы собираемся отпраздновать это событие в отеле с семьей и друзьями. В понедельник парад состоится в Манчестере», – сказал испанец.

    • «Сити» выиграл ЛЧ впервые в истории.
    • Англичане впервые оформили требл.
    • Гвардиола его уже делал с «Барселоной».

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    Источник: ВВС

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