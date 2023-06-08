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    «Шахтер» пригрозил «Тоттенхэму» судом

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о позиции клуба касательно возможного перехода Манора Соломона в «Тоттенхэм».

    • Лондонский клуб хочет заполучить вингера бесплатно.
    • Футболист имеет право приостановить контракт с «Шахтером» до конца сезона-2023/24.
    • Он уже пользовался таким правом, в связи с чем с июля играл за «Фулхэм».

    «Если Соломон бесплатно перейдeт в «Тоттенхэм», лондонский клуб будет иметь дело с нами в суде по данному прецеденту.

    Только представьте себе: мы платим за футболиста большие деньги, а потом «Тоттенхэм» получает его бесплатно. Это несправедливо по отношению к нашему клубу», – цитирует Палкина ESPN.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.06.2023 21:40
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +50

      Ччаппай 5 часов назад

      Нужно дорабатывать эту систему с приостановкой. Должны учитываться интересы всех сторон

      0
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      Рейтинг: +14073

      R_a_i_n 6 часов назад

      Запад и "справедливо" вещи несовместимые.

      3
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