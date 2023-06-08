«Шахтер» пригрозил «Тоттенхэму» судом

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о позиции клуба касательно возможного перехода Манора Соломона в «Тоттенхэм».

Лондонский клуб хочет заполучить вингера бесплатно.

Футболист имеет право приостановить контракт с «Шахтером» до конца сезона-2023/24.

Он уже пользовался таким правом, в связи с чем с июля играл за «Фулхэм».

«Если Соломон бесплатно перейдeт в «Тоттенхэм», лондонский клуб будет иметь дело с нами в суде по данному прецеденту.

Только представьте себе: мы платим за футболиста большие деньги, а потом «Тоттенхэм» получает его бесплатно. Это несправедливо по отношению к нашему клубу», – цитирует Палкина ESPN.