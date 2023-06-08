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    • Бускетс выбирает между новым клубом Месси и командой Роналду

    Бускетс выбирает между новым клубом Месси и командой Роналду

    Экс-полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс выбирает между тремя новыми клубами.

    По информации ESPN, испанец провел переговоры с «Интер Майами», куда перешел Лионель Месси. Также Бускетс ведет переговоры с «Аль-Насром» Криштиану Роналду и «Аль-Хилялем».

    В Саудовской Аравии Бускетсу предлагают более выгодный контракт, однако переход Месси в «Интер Майами» может склонить Серхио в сторону американского клуба.

    • Бускетс всю карьеру провел в «Барсе».
    • Он сыграл 722 матча, забил 18 голов и сделал 45 ассистов.

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    Источник: ESPN

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