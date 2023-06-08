Бускетс выбирает между новым клубом Месси и командой Роналду

Экс-полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс выбирает между тремя новыми клубами.
По информации ESPN, испанец провел переговоры с «Интер Майами», куда перешел Лионель Месси. Также Бускетс ведет переговоры с «Аль-Насром» Криштиану Роналду и «Аль-Хилялем».
В Саудовской Аравии Бускетсу предлагают более выгодный контракт, однако переход Месси в «Интер Майами» может склонить Серхио в сторону американского клуба.
- Бускетс всю карьеру провел в «Барсе».
- Он сыграл 722 матча, забил 18 голов и сделал 45 ассистов.
Источник: ESPN