Бускетс выбирает между новым клубом Месси и командой Роналду

Экс-полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс выбирает между тремя новыми клубами.

По информации ESPN, испанец провел переговоры с «Интер Майами», куда перешел Лионель Месси. Также Бускетс ведет переговоры с «Аль-Насром» Криштиану Роналду и «Аль-Хилялем».

В Саудовской Аравии Бускетсу предлагают более выгодный контракт, однако переход Месси в «Интер Майами» может склонить Серхио в сторону американского клуба.