Месси выбрал номер в «Интер Майами»

Пацаны, че неожиданного? Счет в банке у лео от спорт и рекламы думаю больше 500 миллионов.майами, деньги, семья, безопасность. Одним словом всему свое время. Нам понятно хочется продолжения, но это финиш.
Стало известно, под каким номером нападающий Лионель Месси будет играть за «Интер Майами».
Месси выбрал 10-й номер. Он освободился после ухода Гонсало Игуаина, который завершил карьеру в октябре 2022 года.
Один из владельцев «Интер Майами» Хорхе Мас сразу после объявления о переходе Месси опубликовал в твиттере картинку с 10-м номером Месси.
- В «ПСЖ» Месси играл под 30-м номером.
- В «Барселоне» он выступал с десяткой на спине.