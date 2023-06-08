Месси выбрал номер в «Интер Майами»

Стало известно, под каким номером нападающий Лионель Месси будет играть за «Интер Майами».

Месси выбрал 10-й номер. Он освободился после ухода Гонсало Игуаина, который завершил карьеру в октябре 2022 года.

Один из владельцев «Интер Майами» Хорхе Мас сразу после объявления о переходе Месси опубликовал в твиттере картинку с 10-м номером Месси.

В «ПСЖ» Месси играл под 30-м номером.

В «Барселоне» он выступал с десяткой на спине.

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