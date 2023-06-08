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    Месси выбрал номер в «Интер Майами»

    Стало известно, под каким номером нападающий Лионель Месси будет играть за «Интер Майами».

    Месси выбрал 10-й номер. Он освободился после ухода Гонсало Игуаина, который завершил карьеру в октябре 2022 года.

    Один из владельцев «Интер Майами» Хорхе Мас сразу после объявления о переходе Месси опубликовал в твиттере картинку с 10-м номером Месси.

    • В «ПСЖ» Месси играл под 30-м номером.
    • В «Барселоне» он выступал с десяткой на спине.

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    Источник: твиттер Хорхе Маса

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1306

      mama1991 59 минут назад

      Пацаны, че неожиданного? Счет в банке у лео от спорт и рекламы думаю больше 500 миллионов.майами, деньги, семья, безопасность. Одним словом всему свое время. Нам понятно хочется продолжения, но это финиш.

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      Рейтинг: +2724

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Неожиданный конец большой футбольной карьеры. Гыгыгы

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      Рейтинг: +14

      Цитрамон 3 часа назад

      Неожиданно, что он туда перешел.

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      Рейтинг: +25118

      bset 4 часа назад

      Неожиданно

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