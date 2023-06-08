«Вы хотите по таким раздевалкам ездить или играть в РПЛ?»: мотивация от Юрана перед стыковым матчем с «Родиной»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, как он мотивировал футболистов своей команды перед игрой с «Родиной».

Нижегородцы победили на выезде со счетом 3:0.

Команды ведут борьбу за место в РПЛ на следующий сезон.

Ответная встреча – 10 июня в 14:30 мск.

«Не буду лукавить, я был немного шокирован, что «Факел» будет играть в манеже, а мы здесь, на этом стадионе спартаковской академии.

Мое мнение, что, когда команда декларирует стадион в РПЛ, она должна соответствовать уровню. Сегодня увидел другое.

У нас раздевалка такая – поместились с трудом в ней. А тренеры... переодевались в сауне. Обычно там парятся, а мы переодевались.

Сказал парням перед игрой: «Вы хотите по таким раздевалкам ездить или играть в РПЛ?» – сообщил Юран.