«Вы хотите по таким раздевалкам ездить или играть в РПЛ?»: мотивация от Юрана перед стыковым матчем с «Родиной»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, как он мотивировал футболистов своей команды перед игрой с «Родиной».
- Нижегородцы победили на выезде со счетом 3:0.
- Команды ведут борьбу за место в РПЛ на следующий сезон.
- Ответная встреча – 10 июня в 14:30 мск.
«Не буду лукавить, я был немного шокирован, что «Факел» будет играть в манеже, а мы здесь, на этом стадионе спартаковской академии.
Мое мнение, что, когда команда декларирует стадион в РПЛ, она должна соответствовать уровню. Сегодня увидел другое.
У нас раздевалка такая – поместились с трудом в ней. А тренеры... переодевались в сауне. Обычно там парятся, а мы переодевались.
Сказал парням перед игрой: «Вы хотите по таким раздевалкам ездить или играть в РПЛ?» – сообщил Юран.
Источник: сайт «Пари НН»