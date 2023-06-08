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    • «Вы хотите по таким раздевалкам ездить или играть в РПЛ?»: мотивация от Юрана перед стыковым матчем с «Родиной»

    «Вы хотите по таким раздевалкам ездить или играть в РПЛ?»: мотивация от Юрана перед стыковым матчем с «Родиной»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, как он мотивировал футболистов своей команды перед игрой с «Родиной».

    • Нижегородцы победили на выезде со счетом 3:0.
    • Команды ведут борьбу за место в РПЛ на следующий сезон.
    • Ответная встреча – 10 июня в 14:30 мск.

    «Не буду лукавить, я был немного шокирован, что «Факел» будет играть в манеже, а мы здесь, на этом стадионе спартаковской академии.

    Мое мнение, что, когда команда декларирует стадион в РПЛ, она должна соответствовать уровню. Сегодня увидел другое.

    У нас раздевалка такая – поместились с трудом в ней. А тренеры... переодевались в сауне. Обычно там парятся, а мы переодевались.

    Сказал парням перед игрой: «Вы хотите по таким раздевалкам ездить или играть в РПЛ?» – сообщил Юран.

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    Источник: сайт «Пари НН»

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    Сегодня, 10:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4241

      Ziklop 5 часов назад

      в РПЛ они наверное Лужу представили !
      и это гавно вместо Алании в стыки?

      2
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      Рейтинг: +628

      Ниф-Ниф 7 часов назад

      Всегда были московские клубы, не имеющие своего стадиона.

      2
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      Рейтинг: +17667

      Garrincha58 8 часов назад

      бедная страна и зачем такие команды нужны? наверное для того чтобы бывшие спартаковцы не сидели без работы, а их там в Родине аж сразу пять тогда создайте ещё типа такую же для Тихонова Аленичева Титова и Мора а то те не вылазят из Матча

      2
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