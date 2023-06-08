«Барса» очень хотела вернуть Месси, но не смогла. Почему?

Сага с переходом Лионеля Месси куда-либо не случилась. Он довольно быстро определился с новым клубом – «Интер» Майами, где руководит Дэвид Бекхэм. Сам трансфер произошел очень быстро и разрушил совершенно киношный кейс с возвращением Месси в «Барселону».

Хотя многие источники на полном серьезе обсуждали камбэк Месси в «Барсу». Почему он не состоялся?

«Барса» вычищала состав под Месси, но ей все равно не хватило денег

В середине мая стало ясно, что Месси окончательно уйдет из «ПСЖ». К этому шло все: «ПСЖ» со скрипом выиграл Лигу 1, рано вылетел из Лиги чемпионов, а не очень дружелюбный ультрас хамил Месси и яростно букал в его адрес. В итоге завершение отношений Месси и «ПСЖ» было логичным явлением. А дальше – выбор:

Саудовская Аравия: «Аль-Хилаль» очень ждал Месси и готовился сделать его самым высокооплачиваемым футболистом планеты. Не сделал;

«Барса» тоже ждала Месси, но у нее не получилось вернуть футболиста;

«Интер» из Майами дожал Лео.

«Барселона» очень старалась. И Хави даже обсуждал трансфер: «Трудно поставить себя на место игрока, который выиграл все, не так ли? Я не знаю, какие у него могут быть сомнения. Возможно, другой проект, уход важных игроков, с которыми он в хороших отношениях – например, Бускетса и Альбы. Я не знаю, я не могу прочитать его мысли.

Учитывая отношения, которые у нас сложились, я думаю, что выразился предельно ясно. Здесь для него всегда открыты двери. Если он захочет вернуться, у меня, как у тренера, не будет абсолютно никаких сомнений по этому поводу. Я думаю, он многое может нам дать. Поэтому, как я уже говорил раньше, в большей степени все зависит от его решения».

«Барселона» действительно хотела видеть Лео Месси в составе. И даже придумала финансовый план по возвращению Месси. Ла Лига не только одобрила его, но и позволила «Барсе» продлить контракты с Гави и Араухо. Но в итоге все накрылось – у «Барсы» появились сложности, которые не позволили подписать Месси

Проблемы заключались в том, что план действительно позволял вернуть Лео, но для этого нужно было прощаться с игроками. Летом команду уже покинут Серхио Бускетс и Жорди Альба. Но этого недостаточно – для подписания большого контракта нужны еще продажи и много времени. Mundo Deportivo, освещавший эту историю, заявил: Лео просто не захотел ждать.

Месси выбрал «Интер» из МЛС, потому что: а) Это молодой клуб; б) На него не будет лишнего давления; в) «Интер» даст много денег, а Apple TV и Adidas – часть заработка; г) У него будет шикарный город для проживания и много практики. Сам Месси после перехода сказал:

«Слышал, что руководство лиги приняло все важные решения, все было готово для моего возвращения. Но ряд важнейших событий не случились. Я слышал, что «Барсе» нужно было продавать футболистов или снижать некоторых зарплату, чтобы вернуть меня. Честно говоря, мне не хотелось оказаться в такой ситуации. За время в «Барселоне» случилось много вещей, в которых обвиняли меня. Они не имели отношения к действительно. Я устал от этого и не хотел снова с этим столкнуться».

Так, а как дела у «Интера»?

Все плохо. До завершения регулярного сезона у «Интера» еще 18 матчей – это время нужно правильно использовать, чтобы исправить ситуацию. На данный момент клуб идет на последнем месте в таблице Восточной конференции. У него 15 очков после 16 матчей (5-0-11) и почти месяц без побед в МЛС.

Кстати, у «Интера» еще и проблема с тренером. Недавно боссы клуба уволили Фила Невилла и сейчас могут назначить Херардо Мартино, который работал с Месси в сборной Аргентины.

Фото: Keystone Press Agency, XinHua, imago-images.de/Global Look Press