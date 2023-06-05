Слуцкий рассказал, после какого матча «чуть не убил» Дзагоева

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, как был зол на полузащитника Алана Дзагоева после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2013/14 против чешской «Виктории» (1:2).

На 67-й минуте Дзагоев получил красную карточку за неспортивное поведение. К тому моменту ЦСКА вел 1:0.

После удаления Алана «Виктория» забила 2 гола и победила.

ЦСКА тогда не вышел из группы.

«Красные карточки Дзаги иногда были трагичными. Алан отмахнулся, его удалили. Это был ужас. Я его чуть не убил», – сказал тренер.