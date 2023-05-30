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    • «Рубин» готовит предложение по трансферу полузащитника «Зенита»

    «Рубин» готовит предложение по трансферу полузащитника «Зенита»

    «Рубин» хочет усилиться Алексеем Суторминым из «Зенита».

    Казанский клуб готов выкупить 29-летнего футболиста, сам игрок также хочет сменить команду.

    Против сделки выступает главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

    • В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 19 матчах, проведя на поле 780 минут.
    • Его контракт с клубом действует до 2025 года.
    • В 2019 году полузащитник перешел в «Зенит» как раз из «Рубина». По данным Transfermarkt, петербуржцы заплатили 3 млн евро, по другой информации – 50 тыс рублей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +958

      Rabinovi_ch 42 минуты назад

      За 50 тысяч рублей купят?

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