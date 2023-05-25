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    • Ротенберг: «Мы должны сказать спасибо «Газпрому» и лично Миллеру за успехи «Зенита»

    Ротенберг: «Мы должны сказать спасибо «Газпрому» и лично Миллеру за успехи «Зенита»

    Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с 98-летием клуба.

    «Рад поздравить наших друзей из петербургского «Зенита» с 98-м днeм рождения клуба!

    В новейшей истории «Зенит» идeт от победы к победе – чемпионство этого года стало пятым подряд и десятым в общей сложности. За эту череду успехов мы должны сказать спасибо ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру. Их финансовая и организационная поддержка важна для всего петербургского спорта.

    СКА равняется на своих друзей из «Зенита» и тоже шаг за шагом строит чемпионскую команду. В нашей комнате трофеев уже есть два Кубка Гагарина, три Кубка континента, Кубок Харламова, но, я уверен, все главные успехи и у нас, и у «Зенита» ещe впереди!

    Пишем историю петербургского спорта вместе!» – написал Ротенберг в телеграме.

    • «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ.
    • Клуб завоевал вторую звезду на эмблему по итогам сезона.

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    Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга

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