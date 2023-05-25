Ротенберг: «Мы должны сказать спасибо «Газпрому» и лично Миллеру за успехи «Зенита»

Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с 98-летием клуба.

«Рад поздравить наших друзей из петербургского «Зенита» с 98-м днeм рождения клуба!

В новейшей истории «Зенит» идeт от победы к победе – чемпионство этого года стало пятым подряд и десятым в общей сложности. За эту череду успехов мы должны сказать спасибо ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру. Их финансовая и организационная поддержка важна для всего петербургского спорта.

СКА равняется на своих друзей из «Зенита» и тоже шаг за шагом строит чемпионскую команду. В нашей комнате трофеев уже есть два Кубка Гагарина, три Кубка континента, Кубок Харламова, но, я уверен, все главные успехи и у нас, и у «Зенита» ещe впереди!

Пишем историю петербургского спорта вместе!» – написал Ротенберг в телеграме.