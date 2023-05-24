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    • Хаджи: «Почему Евсееву после Уэльса можно было выругаться, а Соболеву такое нельзя?»

    Хаджи: «Почему Евсееву после Уэльса можно было выругаться, а Соболеву такое нельзя?»

    Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи оценил дисквалификацию форварда команды Александра Соболева по итогам 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

    • На 66-й минуте Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
    • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:1.

    «Конечно, Соболев показал нехороший жест. Но вспомните, что кричал Вадим Евсеев после матча с Уэльсом. Все приветствовали его слова. Почему за рубежом можно совершать такое, а Соболеву такое здесь нельзя? Я думал, что Александру дадут всего две игры дисквалификации. Четыре – перебор», – сказал Хаджи.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17553

      Garrincha58 12 минут назад

      Евсеев защищал честь страны в сборной, а этот чудак ещё легко отделался

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4382

      Эном айс 28 минут назад

      "А ты не путай свою личную шерсть с государственной! "

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