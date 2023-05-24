Хаджи: «Почему Евсееву после Уэльса можно было выругаться, а Соболеву такое нельзя?»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи оценил дисквалификацию форварда команды Александра Соболева по итогам 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

На 66-й минуте Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.

«Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:1.

«Конечно, Соболев показал нехороший жест. Но вспомните, что кричал Вадим Евсеев после матча с Уэльсом. Все приветствовали его слова. Почему за рубежом можно совершать такое, а Соболеву такое здесь нельзя? Я думал, что Александру дадут всего две игры дисквалификации. Четыре – перебор», – сказал Хаджи.