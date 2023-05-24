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  • Хаджи: «Почему Евсееву после Уэльса можно было выругаться, а Соболеву такое нельзя?»

Хаджи: «Почему Евсееву после Уэльса можно было выругаться, а Соболеву такое нельзя?»

24 мая 2023, 20:20
12

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи оценил дисквалификацию форварда команды Александра Соболева по итогам 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

  • На 66-й минуте Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
  • Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
  • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:1.

«Конечно, Соболев показал нехороший жест. Но вспомните, что кричал Вадим Евсеев после матча с Уэльсом. Все приветствовали его слова. Почему за рубежом можно совершать такое, а Соболеву такое здесь нельзя? Я думал, что Александру дадут всего две игры дисквалификации. Четыре – перебор», – сказал Хаджи.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Уэльс Факел Соболев Александр Евсеев Вадим
Комментарии (12)
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Эном айс
1684950091
"А ты не путай свою личную шерсть с государственной! "
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Garrincha58
1684951030
Евсеев защищал честь страны в сборной, а этот чудак ещё легко отделался
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Дядя Серёжа
1684989945
С Евсеевым мы все хором кричали
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SLADE2019
1684993371
Еще один чудак не буду писать на какую букву, и так понятно. Если не видит разницы, пусть лечится. Федун в течение многих лет вытраивал менеджмент Спартака из подобных чудаков и в этом он преуспел. Мало того, что все эти менеджеры профессионально недалекие, так они и по человеческим качествам нулевые.
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cska1948
1684997060
Почему в СпаМе все такие, мягко говоря, не умные, а хитро задые? Евсеев кричал в пространство, ни к кому конкретно не обращаясь. А жест Соболева был адресован конкретному человеку.
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ArReal
1684998370
я думал эта новость долетела до Георгия Хаджи....оказалось вообще не тот человек, хитрожопые редакторы опять замануху кинули
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Снег
1685350178
Потому, что за границей - все враги, а тут РОССИЯ, батенька. Разницу необходимо вам почувствовать.
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Plyash
1685359017
Евсеев прокричал знаменитую фразу сразу после свистка потому,что после забитого им гола,как только мяч оказывался у него,стадион яростно орал и освистывал Вадима,он сам рассказывал в интервью.Напросились сами,так-скать,не фиг шуметь на стадионе.
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