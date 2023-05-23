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    • «Этот провокатор еще в первом матче так себя вел»: Зиньковский – о Роше

    «Этот провокатор еще в первом матче так себя вел»: Зиньковский – о Роше

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал эпизод с удалением нападающего Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.

    • Матч обслуживал Сергей Карасев.
    • Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.
    • Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

    «Этот провокатор еще в первом матче так себя вел. Соболь-то понятно – крэйзи. Но Роши весь матч бегал, всех цеплял, говорил что-то не очень хорошее на английском.

    У Соболя сейчас операция будет (в игре с «Химками» был перелом пальца), он все равно пропускал бы следующую игру. Решил так пропустить…» – сказал Зиньковский.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 19:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14516

      Skull_Boy 1 минуту назад

      Господи вы уже каждую игру ноете, где вы не спортсмены, а тупые бабы из клуба

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2214

      Bozigit 13 минут назад

      Провокатор не провокатор, надо вести себя как профессионал. Если даже не являешься профессионалом. А ему далеко до этого понятия и как игрока, в том числе. Нужно уважать команду за которую играешь и миллионы и миллионы которые смотрят игру. На него смотрят миллионы , а он как дол...б ведет себя. А потом бежит под трибунное помешенные и извиняется. Нахрен его извинения, когда наделал кучу говна.

      2
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      Рейтинг: +1366

      Таврида 21 минуту назад

      Пошла жара. А Романцев утверждал что Роша непотребства на португальском говорил, лжесвидетели всегда на деталях палятся. Калинин на мутных рисунках провокации Роши доказывает, офсайд Игнатова на параллельной боковой линии отрицают. Давайте, граждане, набрасывайте, все будет зафиксировано и использовано против вас.

      1
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      Рейтинг: +4223

      ziborock 55 минут назад

      "Вечер перестает быть томным. По нашей информации, защитник ЦСКА Роша первый начал провоцировать Соболева и показывать ему этот жест.
      Это не шутка, это не троллинг, видео есть в нашем распоряжении. Вставить его в канал не можем из-за авторских прав известного броадкастера, но «Спартак» предоставит записи на КДК.
      Там чётко видно, что защитник Роша первый начал делать этот жест по отношению к Соболеву, два раза: один раз в штрафной, другой раз в центральном круге."

      2
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      Рейтинг: +34455

      VVM1964 > ziborock 50 минут назад

      Уже есть три таких эпизода !

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      Рейтинг: +1366

      Таврида > ziborock 19 минут назад

      Ты хоть эти "четкие" снимки посмотри, самый "лучший" уже опубликован здесь на сайте и разобран на запчасти.

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      Рейтинг: +1366

      Таврида > Таврида 18 минут назад

      Давай в студию эти "эпизоды", разберем ваше вранье.

      0
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