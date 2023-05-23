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  • «Этот провокатор еще в первом матче так себя вел»: Зиньковский – о Роше

«Этот провокатор еще в первом матче так себя вел»: Зиньковский – о Роше

23 мая 2023, 19:59
17

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал эпизод с удалением нападающего Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.

  • Матч обслуживал Сергей Карасев.
  • Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.
  • Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

«Этот провокатор еще в первом матче так себя вел. Соболь-то понятно – крэйзи. Но Роши весь матч бегал, всех цеплял, говорил что-то не очень хорошее на английском.

У Соболя сейчас операция будет (в игре с «Химками» был перелом пальца), он все равно пропускал бы следующую игру. Решил так пропустить…» – сказал Зиньковский.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зиньковский Антон Роша Виллиан
Комментарии (17)
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ziborock
1684861841
"Вечер перестает быть томным. По нашей информации, защитник ЦСКА Роша первый начал провоцировать Соболева и показывать ему этот жест. Это не шутка, это не троллинг, видео есть в нашем распоряжении. Вставить его в канал не можем из-за авторских прав известного броадкастера, но «Спартак» предоставит записи на КДК. Там чётко видно, что защитник Роша первый начал делать этот жест по отношению к Соболеву, два раза: один раз в штрафной, другой раз в центральном круге."
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Таврида
1684863864
Пошла жара. А Романцев утверждал что Роша непотребства на португальском говорил, лжесвидетели всегда на деталях палятся. Калинин на мутных рисунках провокации Роши доказывает, офсайд Игнатова на параллельной боковой линии отрицают. Давайте, граждане, набрасывайте, все будет зафиксировано и использовано против вас.
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Bozigit
1684864318
Провокатор не провокатор, надо вести себя как профессионал. Если даже не являешься профессионалом. А ему далеко до этого понятия и как игрока, в том числе. Нужно уважать команду за которую играешь и миллионы и миллионы которые смотрят игру. На него смотрят миллионы , а он как дол...б ведет себя. А потом бежит под трибунное помешенные и извиняется. Нахрен его извинения, когда наделал кучу говна.
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Skull_Boy
1684865085
Вы с_ка уже после каждой игры ноете и то что судья просто 100% вытащил вас это так второстепенное
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AtticusFinch1
1684867118
О май гад Данила,то что крейзи
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paracetamol
1684869083
Сам-то не провокатор?
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mutabor0992
1684869311
А чем болтать — взяла бы, Зин, В антpакт сгоняла в магазин…(В.С.Высоцкий) И этот туда же...
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maygli
1685172308
Зиньковский прав, это и так было видно, оба эти недо... провоцировали друг друга постоянно.
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