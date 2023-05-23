«Этот провокатор еще в первом матче так себя вел»: Зиньковский – о Роше

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал эпизод с удалением нападающего Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.

Матч обслуживал Сергей Карасев.

Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.

Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

«Этот провокатор еще в первом матче так себя вел. Соболь-то понятно – крэйзи. Но Роши весь матч бегал, всех цеплял, говорил что-то не очень хорошее на английском.

У Соболя сейчас операция будет (в игре с «Химками» был перелом пальца), он все равно пропускал бы следующую игру. Решил так пропустить…» – сказал Зиньковский.