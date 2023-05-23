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    • «Отомстил по-пацански»: Червиченко – о вылете «Химок» из-за новой команды Юрана

    «Отомстил по-пацански»: Червиченко – о вылете «Химок» из-за новой команды Юрана

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко обратил внимание на символичность вылета «Химок» из РПЛ.

    • Подмосковная команда лишилась шансов сохранить прописку в высшем дивизионе из-за победы «Пари НН».
    • Нижегородцы разгромили «Сочи» со счетом 4:0.
    • «Пари НН» тренирует Сергей Юран, которого в августе по неизвестной причине уволили из «Химок».

    – Можно сказать, что Юран очень хороший мотиватор и постановщик игры?

    – Получается, что да. Если еще взять статистику его работы с «Химками», то они, наверное, и не вылетели бы сегодня.

    А так получается, что сегодняшней победой «Нижнего» Юран отправил «Химки» в Первую лигу.

    – То есть отомстил своему бывшему клубу?

    – Ну, в принципе по-пацански, да.

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    Источник: Rusfootball

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