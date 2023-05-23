«Отомстил по-пацански»: Червиченко – о вылете «Химок» из-за новой команды Юрана

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко обратил внимание на символичность вылета «Химок» из РПЛ.

Подмосковная команда лишилась шансов сохранить прописку в высшем дивизионе из-за победы «Пари НН».

Нижегородцы разгромили «Сочи» со счетом 4:0.

«Пари НН» тренирует Сергей Юран, которого в августе по неизвестной причине уволили из «Химок».

– Можно сказать, что Юран очень хороший мотиватор и постановщик игры?

– Получается, что да. Если еще взять статистику его работы с «Химками», то они, наверное, и не вылетели бы сегодня.

А так получается, что сегодняшней победой «Нижнего» Юран отправил «Химки» в Первую лигу.

– То есть отомстил своему бывшему клубу?

– Ну, в принципе по-пацански, да.