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    • РПЛ. «Пари НН» разгромил «Сочи» (4:0) и точно не вылетит напрямую

    РПЛ. «Пари НН» разгромил «Сочи» (4:0) и точно не вылетит напрямую

    «Пари НН» дома крупно победил «Сочи» со счетом 4:0 в 28-м туре чемпионата России.

    Команда Сергея Юрана забила все четыре гола во втором тайме.

    Сочинцы с 70-й минуты играли вдесятером после удаления Вани Дркушича.

    Набрав три очка, «Пари НН» точно не вылетит из РПЛ напрямую. В худшем случае нижегородцы сыграют в стыках.

    Россия. РПЛ. 28-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Сочи – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Александров, 51; 2:0 – Рыбчинский, 62; 3:0 – Кротов, 87; 4:0 – Каккоев, 90+4.

    Удаление: нет – Дркушич, 70.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14516

      Skull_Boy 1 час назад

      Хороший договорянк

      1
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    • ...
      Рейтинг: -125

      diamondfan 1 час назад

      Нижний молодчики!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7091

      sochi-2013 2 часа назад

      ПО-ЗО-РИ-ЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +789

      Янвapь 69 > sochi-2013 1 час назад

      Гы-гы-гы, обрыган портовый

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      Рейтинг: +68100

      portero 2 часа назад

      Хорошая новость!!!
      Химки заслуженный полёт вниз, если это руководство останется надеюсь падение продолжится....

      0
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      Рейтинг: +8986

      GoLenaStop 2 часа назад

      Нижнегородцы, браво!
      Это было красиво и совсем не горько.
      Привет Мызе!
      С уважением.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +49

      MERZAVETC 2 часа назад

      В конце ещё уралу помогут.

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