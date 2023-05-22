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  • РПЛ. «Пари НН» разгромил «Сочи» (4:0) и точно не вылетит напрямую

РПЛ. «Пари НН» разгромил «Сочи» (4:0) и точно не вылетит напрямую

22 мая 2023, 20:51
9

«Пари НН» дома крупно победил «Сочи» со счетом 4:0 в 28-м туре чемпионата России.

Команда Сергея Юрана забила все четыре гола во втором тайме.

Сочинцы с 70-й минуты играли вдесятером после удаления Вани Дркушича.

Набрав три очка, «Пари НН» точно не вылетит из РПЛ напрямую. В худшем случае нижегородцы сыграют в стыках.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Сочи – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Александров, 51; 2:0 – Рыбчинский, 62; 3:0 – Кротов, 87; 4:0 – Каккоев, 90+4.

Удаление: нет – Дркушич, 70.

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Комментарии (9)
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Факел1947
1684778522
В конце ещё уралу помогут.
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GoLenaStop
1684778586
Нижнегородцы, браво! Это было красиво и совсем не горько. Привет Мызе! С уважением.
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portero
1684778833
Хорошая новость!!! Химки заслуженный полёт вниз, если это руководство останется надеюсь падение продолжится....
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sochi-2013
1684778927
ПО-ЗО-РИ-ЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
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diamondfan
1684779370
Нижний молодчики!
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Skull_Boy
1684779458
Хороший договорянк
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semm
1684812614
"Уфа" в прошлом году тоже "Рубин" опустили - и где сейчас команда - может быть не стоило игрокам "Н-Н" так именно выигрывать и радоваться голам то? Всё интересное ещё впереди!
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