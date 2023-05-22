РПЛ. «Пари НН» разгромил «Сочи» (4:0) и точно не вылетит напрямую

«Пари НН» дома крупно победил «Сочи» со счетом 4:0 в 28-м туре чемпионата России.

Команда Сергея Юрана забила все четыре гола во втором тайме.

Сочинцы с 70-й минуты играли вдесятером после удаления Вани Дркушича.

Набрав три очка, «Пари НН» точно не вылетит из РПЛ напрямую. В худшем случае нижегородцы сыграют в стыках.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Сочи – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Александров, 51; 2:0 – Рыбчинский, 62; 3:0 – Кротов, 87; 4:0 – Каккоев, 90+4.

Удаление: нет – Дркушич, 70.

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