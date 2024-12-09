Червиченко назвал две проблемы «Зенита» и сказал, что уход Соболева усилил «Спартак»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко поделился мнением о причинах возникновения трудностей в игре «Зенита».

– Первая проблема «Зенита» – перенасыщенность состава. Безразличие – рутина у тех бразильцев, которых надо было, конечно, вовремя отпускать до начала этого сезона. Сейчас им очередное чемпионство не так уж интересно.

Видно – они уже хотят пробовать что-то другое, а их здесь держат. В руководстве думали, что на положившись них 100% выиграют в этом году, в день столетия чемпионство. Но пока всe буксует, и очень, очень сильно.

«Зениту» надо немного расчиститься. В клубе слишком много хороших игроков. Если им нет места в основе – они начинают скисать. Тех, кто хотел уйти – отпустить. Тех, кто только перешeл – взбодрить.

Также надо освободиться от ненужного балласта. Вот зачем куплен Соболев был? Ослабить «Спартак»? Кажется отсутствие Александра только усилило москвичей, а его присутствие в «Зените» не дало никакой отдачи. А деньги-то отданы немалые...

Зачем этот игрок действующему чемпиону РПЛ? Не знаю. Мне кажется нынешние форварды команды довольно-таки неплохи.

Если где-то усилиться – то в обороне. Я слышал, что они Зайнутдинова собирались покупать и возможно, 1-2 человека в обороне точно не помешает. А так у петербуржцев, на мой взгляд, всe очень прилично. У них просто не очень скоростная оборона. Быстрые игроки легко убегают. В этом вторая проблема зенитовцев.

Тем не менее, трудно критиковать тех же функционеров клуба, когда команда становится чемпионом, да ещe иногда и по три трофея в год забирает. Мы можем говорить всe что угодно, но их действия забудутся через 3, 4, 5, 6 лет, а трофеи останутся навсегда. Поэтому это так – «крик вопиющего в пустыне».

– То есть, пока есть результат, значит, они всe делают правильно?

– Ну да, и они ошибаются бывает. Но понимаете, «Зенит» – не та команда, для которой трансфер Соболева как-то критичен в деньгах. Ошиблись раз, ошиблись два ошиблись три, – денег навалом, поэтому могут себе позволить.

Другие команды, которые «считают рубли», очень много зависит от баланса дохода и расхода. Ну и таких, как Соболев будет в ближайшие 5-10 лет ещe с двадцаток.