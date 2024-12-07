Червиченко – о прогрессе «Спартака»: «Я бы преждевременно не захлебывался соплями счастья»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко после победы красно-белых над «Пари НН» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ высказался о прогрессе московской команды.

«Было бы странно, если бы набрав такой ход и поймав такой кураж, «Спартак» дома не обыграл «Пари НН». Тут все закономерно. Но никаких вариантов у «Пари НН», кроме везения и упования на какие‑то отскоки на заснеженном поле, быть и не могло.

То, что «Спартак» очень хорошо финишировал в этой части сезона – это факт. Это очень приятно, радует. Главное, чтобы эта большая пауза не превратила нынешний «Спартак» в команду, которая была в начале сезона, которая теряла очки и не очень хорошо выглядела в некоторых матчах, а иногда и совсем плохо.

Прогресс красно‑белых очевиден, как‑то сыгрались между собой футболисты, постепенно убирают лишние элементы. Но, повторюсь, от «Краснодара» мы видели более убедительную игру, а потом все посыпалось. И опять же, эти же игроки «Спартака», которые сейчас выглядят отлично, начинали сезон и болтались в середине турнирной таблицы.

Я бы преждевременно не захлебывался соплями счастья, а подождал возобновления сезона и посмотрел, как они будут выглядеть в марте», – сказал Червиченко.