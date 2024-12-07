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    • Червиченко – о прогрессе «Спартака»: «Я бы преждевременно не захлебывался соплями счастья»

    Червиченко – о прогрессе «Спартака»: «Я бы преждевременно не захлебывался соплями счастья»

    Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко после победы красно-белых над «Пари НН» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ высказался о прогрессе московской команды.

    «Было бы странно, если бы набрав такой ход и поймав такой кураж, «Спартак» дома не обыграл «Пари НН». Тут все закономерно. Но никаких вариантов у «Пари НН», кроме везения и упования на какие‑то отскоки на заснеженном поле, быть и не могло.

    То, что «Спартак» очень хорошо финишировал в этой части сезона – это факт. Это очень приятно, радует. Главное, чтобы эта большая пауза не превратила нынешний «Спартак» в команду, которая была в начале сезона, которая теряла очки и не очень хорошо выглядела в некоторых матчах, а иногда и совсем плохо.

    Прогресс красно‑белых очевиден, как‑то сыгрались между собой футболисты, постепенно убирают лишние элементы. Но, повторюсь, от «Краснодара» мы видели более убедительную игру, а потом все посыпалось. И опять же, эти же игроки «Спартака», которые сейчас выглядят отлично, начинали сезон и болтались в середине турнирной таблицы.

    Я бы преждевременно не захлебывался соплями счастья, а подождал возобновления сезона и посмотрел, как они будут выглядеть в марте», – сказал Червиченко.

    • «Спартак» после 18 матчей занимает 3-е место в РПЛ, набрав 37 очков.
    • Победа над «Пари НН» стала для красно-белых шестой подряд в турнире и четвертой кряду с крупным счетом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2024 19:07
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    Комментарии (18)
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    serhio80
    1733591314
    Как сказал бы мостовой) червь не футбольный человек, зачем вы его мнением интересуетесь?)
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    andr45
    1733592222
    Червь «упования на какие‑то отскоки на ЗАСНЕЖЕННОМ поле» У парниши, видимо, БЕЛАЯ горячка(
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    Каратель помойников
    1733592721
    Чевяк никогда не захлебнется салями от счастья,ему это не грозит,он захлебнется в собственной желчи
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    Leon_ARS
    1733593271
    Вот говнюк!
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    anatolich72
    1733593411
    Дрищ-вот его имя!
    Ответить
    slavа0508
    1733595274
    Жаба душит Андрюшку ...но это и понятно . когда у нас хорошо ему тогда погано на душе ...
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    VVM1964
    1733595330
    Каждый выбирает по себе - кому-то счастье, а кто-то захлебывается, как ты, собственной желчью !!! (((...
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    aaaaahhhh
    1733596625
    редкостная мерзость...
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    zigbert
    1733642546
    С ним все понятно. С нетерпением ждет неудач Спартака.
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    Diminio
    1733648718
    Видели дно Червяка
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