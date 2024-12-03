Червиченко – о 3:0 «Спартака» против «Краснодара»: «Это был день дикого везения для красно-белых»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 17-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (0:3).

«Согласен, что это великая победа «Спартака». Отличный матч. Он выигран «Спартаком» тактически. Мурад Мусаев показал себя слабым тренером. «Краснодар» сыграл бестолково. Они открывали зоны. Они сделали все для комфорта «Спартака».

Опять же был день дикого везения для «Спартака». Абсолютно все отскоки в его пользу. При этом защита «Краснодара» была как стадо беременных коров. Манфред Угальде, 170 сантиметров, прокидывает мяч между двух двухметровых защитников, делает что хочет. Один раз, второй.

«Спартак» же показал, что он хочет. Убивался в каждом моменте, летел. У «Краснодара» оборона была стоячей», – сказал Червиченко.