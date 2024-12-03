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    • Червиченко – о 3:0 «Спартака» против «Краснодара»: «Это был день дикого везения для красно-белых»

    Червиченко – о 3:0 «Спартака» против «Краснодара»: «Это был день дикого везения для красно-белых»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 17-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (0:3).

    «Согласен, что это великая победа «Спартака». Отличный матч. Он выигран «Спартаком» тактически. Мурад Мусаев показал себя слабым тренером. «Краснодар» сыграл бестолково. Они открывали зоны. Они сделали все для комфорта «Спартака».

    Опять же был день дикого везения для «Спартака». Абсолютно все отскоки в его пользу. При этом защита «Краснодара» была как стадо беременных коров. Манфред Угальде, 170 сантиметров, прокидывает мяч между двух двухметровых защитников, делает что хочет. Один раз, второй.

    «Спартак» же показал, что он хочет. Убивался в каждом моменте, летел. У «Краснодара» оборона была стоячей», – сказал Червиченко.

    • «Спартак» выиграл 5 матчей подряд в РПЛ.
    • 7 декабря красно-белые дома сыграют с «Пари НН» в 18-м туре. Началом матча в 14:00 мск.
    • 19-й тур пройдет в начале марта.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    03.12.2024 11:53
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    Комментарии (17)
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    ziborock
    1733220402
    Червяка плющит, значит все отлично! А еще Спартаку повезло с Локо, Акроном, ЦСКА и Пари НН!) 5 побед подряд с общим счетом 16-2! Не везение определяет результат а упорная работа!©
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    шахта Заполярная
    1733221141
    ЧервякЧенко, как ты не догадался, что это старик-Хоттабыч колдовал, (какое там везение) поэтому все отскоки за Спартаком были, штанги раздвигал, перекладины поднимал, ну как тут бедным быкам играть А вообщем настроение подымается, когда червя плющит и пукан у него полыхает
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    Цугундeр
    1733223158
    Это был месяц..))
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    Лицом_на_клаве
    1733223556
    Как то все лидеры разом проиграли. Что в нашем чемпионате, что в Испании, что в Германии, что во Франции. Все разом проиграли лузерам на радость букмекеров.
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    Интерес
    1733225569
    Червь в смятении -"и хочется,и колется,и мама не велит!".
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    Каратель помойников
    1733226311
    Это был страшный день для червяка,он приготовил ушат с помоями,но вот пришла огромная жаба и давай червяка душить и макать в эти помои.
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    anatolich72
    1733226395
    Червяк - пукнул. Нечем сейчас Спартак обгадить.
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    slavа0508
    1733227465
    Ну во первых первый гол это мастерство Угальде . Второй гол Угальде после отскока . но в этом и есть чуйка форварда быть там куда может отскочить и играть до последнего . ну и третий мастерский . и всю игру правильно выстроенная игра ...где везение *??
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    andr45
    1733234484
    ПРОГНОЗ ЧЕРВИЧЕНКО НА МАТЧ: «Будет ничья. «Спартаку» опять повезет какой-нибудь рикошет забить. На мой взгляд, скорее всего, будет счет 2:2» ТАК I БУЛО)
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    alefreddy
    1733244076
    опять негативщик выплыл
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