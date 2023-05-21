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    Федун прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча с ЦСКА (2:1). Московская команда набрала 53 очка и отстает от ЦСКА на один балл за два тура до конца сезона.

    «Любая победа над ЦСКА – это радость: тем более, когда решается вопрос о призерах. Это очень важно.

    Как же я могу не верить, что «Спартак» поборется за второе место? Разрыв всего одно очко, а у ЦСКА еще две сложные игры впереди. Все решится на поле», – сказал Федун.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66

      erybov1965 33 минуты назад

      Вот именно,у ЦСКА две сложные игры,а что команда Спартак сделает,чтобы стать второй.Ведь от Спартака ничего не зависит.Сколько можно,постоянно быть на грани и еще рассчитывать на кого-то.На случай,на споры,на какие-то скандалы,на погоду.Когда Спартак сможет уверенно победить.Все,наверное заметили,что еле выиграли,или проиграли,потому что немного что-то не хватило,дисциплины в том числе.

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