Федун прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча с ЦСКА (2:1). Московская команда набрала 53 очка и отстает от ЦСКА на один балл за два тура до конца сезона.

«Любая победа над ЦСКА – это радость: тем более, когда решается вопрос о призерах. Это очень важно.

Как же я могу не верить, что «Спартак» поборется за второе место? Разрыв всего одно очко, а у ЦСКА еще две сложные игры впереди. Все решится на поле», – сказал Федун.

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