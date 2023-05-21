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    • Самый милый момент победы «Спартака» в дерби: Промес праздновал с мамой. Она хочет, чтобы сын забил еще 300 голов за клуб

    Самый милый момент победы «Спартака» в дерби: Промес праздновал с мамой. Она хочет, чтобы сын забил еще 300 голов за клуб

    Квинси Промес помог «Спартаку» одержать очень важную победу в дерби. Во-первых, благодаря его дублю клуб подобрался к ЦСКА в таблице РПЛ. Во-вторых, Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» в РПЛ – 88 мячей. В-третьих, Промес стал пятым бомбардиром в истории «Спартака» – 106 голов.

    Главный герой этого дерби праздновал победу вместе с мамой.

    Недавно мама Промеса уже попадала в медиа. Все из-за ее интервью о карьере сына в «Спартаке»:

    «Невероятно горжусь своим сыном. Надеюсь, он останется в «Спартаке» на много лет, чтобы забить много голов. Сколько? Еще триста!»

    Источник: «Бомбардир»

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