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  • Самый милый момент победы «Спартака» в дерби: Промес праздновал с мамой. Она хочет, чтобы сын забил еще 300 голов за клуб

Самый милый момент победы «Спартака» в дерби: Промес праздновал с мамой. Она хочет, чтобы сын забил еще 300 голов за клуб

21 мая 2023, 18:50
4

Квинси Промес помог «Спартаку» одержать очень важную победу в дерби. Во-первых, благодаря его дублю клуб подобрался к ЦСКА в таблице РПЛ. Во-вторых, Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» в РПЛ – 88 мячей. В-третьих, Промес стал пятым бомбардиром в истории «Спартака» – 106 голов.

Главный герой этого дерби праздновал победу вместе с мамой.

Недавно мама Промеса уже попадала в медиа. Все из-за ее интервью о карьере сына в «Спартаке»:

«Невероятно горжусь своим сыном. Надеюсь, он останется в «Спартаке» на много лет, чтобы забить много голов. Сколько? Еще триста!»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Спартак Промес Квинси
Комментарии (4)
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житель СПб
1684684587
Хорошие, добрые эмоции.
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Вомбат
1684698970
Промес вообще очень милый. Как только в Голландии посмели обвинить такого милого маминого сына в перевозке 500 килограммов кокаина из Южной Америки? А шурин его вообще сам виноват. Это он обидел человека с такими хорошими, добрым эмоциями. Он первый начал, так что пусть теперь остаток жизни проводит в инвалидном кресле. Примерно так думает по крайней мере один житель СПб.
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Мортус
1684732003
Как там очередной груз наркоты. На подходе?
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