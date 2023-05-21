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  • За что Карасев удалил Рошу в эпизоде с неприличным жестом Соболева

За что Карасев удалил Рошу в эпизоде с неприличным жестом Соболева

21 мая 2023, 18:30
12

В первом тайме «Спартак» и ЦСКА обменялись забитыми голами. Во втором – заработанными красными карточками. Это произошло на 66-й минуте после борьбы Александра Соболева и Виллиана Рошу. Первый получил карточку за неприличный жест (телеграм-канал «Первый спорт» говорит, что за это Соболеву грозит четырехматчевая дисквалификация):

Роша тоже сразу же получил удаление – и оно вызвало много эмоций в соцсетях. Вот, например, эмоции болельщиков в телеграм-канале ЦСКА:

Через несколько минут камеры «Матч ТВ» показали Рошу после жеста Соболева – кажется, он получил красную, потому что изобразил жест, показанный Соболевым:

Фото: скриншоты с трансляции на сайте «Матч ТВ»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Спартак Соболев Александр Роша Виллиан
Комментарии (12)
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neveldomha
1684682936
За то, что он не долбанул в рыло Соболеву.
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Аид666
1684683009
позор лысого...
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GoLenaStop
1684683237
Подонок карасев испоганил игру в ногомяч. Это отвратительно. А соболева отправить на сношение с дзюбой, пуссть поиграются!Ё!! Без ув.
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maygli
1684683375
Удалил двух провокаторов, которые всю игру провоцировали друг друга, не красиво это. Надо играть, а не препирательством заниматься. Соболева нужно вообще только в последние 15-20 минут выпускать. Нарывается всё время на удаление.
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Каратель помойников
1684683821
рошу удалили за то что чёрт по жизни и ябеда
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E5
1684684690
самое клоунское дерби
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zigbert
1684686562
Камеры все зафиксировали, так что все справедливо.
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SPACE TRUCKIN
1684687731
Рошу удалили справедливо - судья мог посчитать его манипуляции с х.. в свой адрес...и вообще - на стадионе много детей и подростков - они быстро впитывают этот негатив и подражают футболистам...
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ivany4
1684690254
Слишком много слов. Все по картинкам понятно Два недоумка меряются письками.)))
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R_a_i_n
1684693363
Конявые этот пост старательно пропускают)) На других ветках пишут только про Соболева))
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