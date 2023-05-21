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    • За что Карасев удалил Рошу в эпизоде с неприличным жестом Соболева

    За что Карасев удалил Рошу в эпизоде с неприличным жестом Соболева

    В первом тайме «Спартак» и ЦСКА обменялись забитыми голами. Во втором – заработанными красными карточками. Это произошло на 66-й минуте после борьбы Александра Соболева и Виллиана Рошу. Первый получил карточку за неприличный жест (телеграм-канал «Первый спорт» говорит, что за это Соболеву грозит четырехматчевая дисквалификация):

    Роша тоже сразу же получил удаление – и оно вызвало много эмоций в соцсетях. Вот, например, эмоции болельщиков в телеграм-канале ЦСКА:

    Через несколько минут камеры «Матч ТВ» показали Рошу после жеста Соболева – кажется, он получил красную, потому что изобразил жест, показанный Соболевым:

    Фото: скриншоты с трансляции на сайте «Матч ТВ»

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +31

      vikingus 21 минуту назад

      Лига приколов оправдывает свое название..

      0
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      Рейтинг: +5551

      SPACE TRUCKIN 34 минуты назад

      Рошу удалили справедливо - судья мог посчитать его манипуляции с х.. в свой адрес...и вообще - на стадионе много детей и подростков - они быстро впитывают этот негатив и подражают футболистам...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101501

      zigbert 54 минуты назад

      Камеры все зафиксировали, так что все справедливо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      E5 1 час назад

      самое клоунское дерби

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5286

      Каратель 1 час назад

      рошу удалили за то что чёрт по жизни и ябеда

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      maygli 1 час назад

      Удалил двух провокаторов, которые всю игру провоцировали друг друга, не красиво это. Надо играть, а не препирательством заниматься.
      Соболева нужно вообще только в последние 15-20 минут выпускать.
      Нарывается всё время на удаление.

      7
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      Рейтинг: +8977

      GoLenaStop 1 час назад

      Подонок карасев испоганил игру в ногомяч.
      Это отвратительно.
      А соболева отправить на сношение с дзюбой, пуссть поиграются!Ё!!
      Без ув.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +2487

      Аид666 1 час назад

      позор лысого...

      7
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      Рейтинг: +5078

      neveldomha 1 час назад

      За то, что он не долбанул в рыло Соболеву.

      9
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