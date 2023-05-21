За что Карасев удалил Рошу в эпизоде с неприличным жестом Соболева

В первом тайме «Спартак» и ЦСКА обменялись забитыми голами. Во втором – заработанными красными карточками. Это произошло на 66-й минуте после борьбы Александра Соболева и Виллиана Рошу. Первый получил карточку за неприличный жест (телеграм-канал «Первый спорт» говорит, что за это Соболеву грозит четырехматчевая дисквалификация):
Роша тоже сразу же получил удаление – и оно вызвало много эмоций в соцсетях. Вот, например, эмоции болельщиков в телеграм-канале ЦСКА:
Через несколько минут камеры «Матч ТВ» показали Рошу после жеста Соболева – кажется, он получил красную, потому что изобразил жест, показанный Соболевым:
Фото: скриншоты с трансляции на сайте «Матч ТВ»
Источник: «Бомбардир»