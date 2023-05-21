Легендарные голы Промеса в ворота ЦСКА: стал лучшим бомбардиром «Спартака» в РПЛ и залез в топ-5 самых забивных игроков клуба

«Спартак» и ЦСКА выдали бодрое дерби. Сначала Сергей Карасев отменил мяч Михаила Игнатова. Потом ЦСКА открыл счет усилиями Хесуса Медины. Под конец первого тайма «Спартак» отыграл мяч Медины: на подачу Зиньковского с правого фланга классно откликнулся Квинси Промес и точно пробил головой.
Во втором тайме Соболев и Роша получили по красной, а сам Промес забил второй. Для него это третий и четвертый голы в 13-м матче против ЦСКА (всего у него 3+1 по «гол+пас» за все дерби). А еще этот мяч качественно изменил гонку бомбардиров «Спартака». Причем по разным показателям. Топ-3 игроков «Спартака» по числу мячей в чемпионатах России выглядит теперь так:
1. Квинси Промес – 88. Благодаря мячу ЦСКА стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории турнира.
2. Егор Титов – 86.
3. Роман Павлюченко – 69.
А так теперь выглядит топ-5 бомбардиров «Спартака» в целом:
1. Никита Симонян – 159.
2. Сергей Родионов – 148.
3. Галимзян Хусаинов – 125.
4. Федор Черенков – 114.
5. Квинси Промес – 106.
Плюс Промес продолжает погоню за Малкомом по голам в этом сезоне РПЛ. Он забил 20-й мяч, до коллеги из «Зенита» – еще три гола.
Фото: телеграм-канал «Спартака»