Легендарные голы Промеса в ворота ЦСКА: стал лучшим бомбардиром «Спартака» в РПЛ и залез в топ-5 самых забивных игроков клуба

«Спартак» и ЦСКА выдали бодрое дерби. Сначала Сергей Карасев отменил мяч Михаила Игнатова. Потом ЦСКА открыл счет усилиями Хесуса Медины. Под конец первого тайма «Спартак» отыграл мяч Медины: на подачу Зиньковского с правого фланга классно откликнулся Квинси Промес и точно пробил головой.

Во втором тайме Соболев и Роша получили по красной, а сам Промес забил второй. Для него это третий и четвертый голы в 13-м матче против ЦСКА (всего у него 3+1 по «гол+пас» за все дерби). А еще этот мяч качественно изменил гонку бомбардиров «Спартака». Причем по разным показателям. Топ-3 игроков «Спартака» по числу мячей в чемпионатах России выглядит теперь так:

1. Квинси Промес – 88. Благодаря мячу ЦСКА стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории турнира.

2. Егор Титов – 86.

3. Роман Павлюченко – 69.

А так теперь выглядит топ-5 бомбардиров «Спартака» в целом:

1. Никита Симонян – 159.

2. Сергей Родионов – 148.

3. Галимзян Хусаинов – 125.

4. Федор Черенков – 114.

5. Квинси Промес – 106.

Плюс Промес продолжает погоню за Малкомом по голам в этом сезоне РПЛ. Он забил 20-й мяч, до коллеги из «Зенита» – еще три гола.

Фото: телеграм-канал «Спартака»