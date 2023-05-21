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    • Легендарные голы Промеса в ворота ЦСКА: стал лучшим бомбардиром «Спартака» в РПЛ и залез в топ-5 самых забивных игроков клуба

    Легендарные голы Промеса в ворота ЦСКА: стал лучшим бомбардиром «Спартака» в РПЛ и залез в топ-5 самых забивных игроков клуба

    «Спартак» и ЦСКА выдали бодрое дерби. Сначала Сергей Карасев отменил мяч Михаила Игнатова. Потом ЦСКА открыл счет усилиями Хесуса Медины. Под конец первого тайма «Спартак» отыграл мяч Медины: на подачу Зиньковского с правого фланга классно откликнулся Квинси Промес и точно пробил головой.

    Во втором тайме Соболев и Роша получили по красной, а сам Промес забил второй. Для него это третий и четвертый голы в 13-м матче против ЦСКА (всего у него 3+1 по «гол+пас» за все дерби). А еще этот мяч качественно изменил гонку бомбардиров «Спартака». Причем по разным показателям. Топ-3 игроков «Спартака» по числу мячей в чемпионатах России выглядит теперь так:

    1. Квинси Промес – 88. Благодаря мячу ЦСКА стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории турнира.

    2. Егор Титов – 86.

    3. Роман Павлюченко – 69.

    А так теперь выглядит топ-5 бомбардиров «Спартака» в целом:

    1. Никита Симонян – 159.

    2. Сергей Родионов – 148.

    3. Галимзян Хусаинов – 125.

    4. Федор Черенков – 114.

    5. Квинси Промес – 106.

    Плюс Промес продолжает погоню за Малкомом по голам в этом сезоне РПЛ. Он забил 20-й мяч, до коллеги из «Зенита» – еще три гола.

    Фото: телеграм-канал «Спартака»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18411

      DVOK68 1 час назад

      Спасибо что ты у нас есть,Антоха!Здравия и ещё много голов!

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