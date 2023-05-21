⚡ РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА в дерби (2:1), забив на 90-й минуте. В матче 2 удаления и незабитый пенальти

В Спартаке совсем стыд потеряли. Соболев дошел до того, что членом перед телекамерами на всю страну махать начал. ПОЗОРИЩЕ СПАРТАКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...(((
«Спартак» обыграл ЦСКА в центральном матче 28-го тура РПЛ – 2:1.
Решающий гол на 90-й минуте забил Квинси Промес. Он добил мяч в ворота Игоря Аинфеева после незабитого пенальти.
Сергей Карасев удалил двух игроков на 69-й минуте – красные карточки получили Александр Соболев и Виллиан Роша.
«Спартак» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА остался на второй строчке с 54 очками.
Россия. РПЛ. 28-й тур
Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Медина, 37; 1:1 – Промес, 43; 2:1 – Промес, 90.
Удаления: Соболев, 69 – Виллиан, 69.
Незабитый пенальти: Промес, 90.