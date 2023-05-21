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    • ⚡ РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА в дерби (2:1), забив на 90-й минуте. В матче 2 удаления и незабитый пенальти

    ⚡ РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА в дерби (2:1), забив на 90-й минуте. В матче 2 удаления и незабитый пенальти

    «Спартак» обыграл ЦСКА в центральном матче 28-го тура РПЛ – 2:1.

    Решающий гол на 90-й минуте забил Квинси Промес. Он добил мяч в ворота Игоря Аинфеева после незабитого пенальти.

    Сергей Карасев удалил двух игроков на 69-й минуте – красные карточки получили Александр Соболев и Виллиан Роша.

    «Спартак» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА остался на второй строчке с 54 очками.

    Россия. РПЛ. 28-й тур

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Медина, 37; 1:1 – Промес, 43; 2:1 – Промес, 90.

    Удаления: Соболев, 69 – Виллиан, 69.

    Незабитый пенальти: Промес, 90.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:31
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    Комментарии143
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      Рейтинг: +19772

      Cleaner 31 секунду назад

      В Спартаке совсем стыд потеряли. Соболев дошел до того, что членом перед телекамерами на всю страну махать начал. ПОЗОРИЩЕ СПАРТАКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...(((

      0
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      Рейтинг: +19772

      Cleaner 3 минуты назад

      СКОЛЬКО же Спартак судьям занес, что Карасев ПРОСТО ТАК красную карточку игроку ЦСКА показал. Под шумок. Пенальти?????????????? Да вся страна НЫРОК видела!!! Кроме судей. ПОЗОРНОЕ судейство. Такой футбол нам НЕ НУЖЕН...(((

      0
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      Рейтинг: +414

      Боцман52 13 минут назад

      По пенальти согласен с Боженовым. Нельзя так неаккуратно в своей штрафной играть, с таким замахом, когда рядом полно игроков.И все же по ноге Мозеса он задел, сильно или нет, с таким замахом не поймешь. По красной Роше, считаю, что прямой красной не было, но надо было давать желтую в моменте, когда он после игрового эпизода умышленно толкнул Соболя и желтую в этом эпизоде за жесты в сторону судьи (раскрой глаза и т. д., а не за то, что он повторил жест Соболя), а значит была бы вторая желтая, т. е. красная.

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      Рейтинг: +19772

      Cleaner > Боцман52 3 минуты назад

      Вы бредите...(((

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      Рейтинг: +795

      k611 29 минут назад

      Всех болельщиков красно-белых с победой! Очень важно было победить, после целого ряда неудачных матчей. Реализацию моментов бы подтянуть, было бы совсем хорошо.

      3
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      Рейтинг: +19772

      Cleaner > k611 1 минуту назад

      С СУДЕЙСКОЙ победой...(((((((((((((((((((((

      0
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      Рейтинг: +5551

      SPACE TRUCKIN 53 минуты назад

      всех КБ с заслуженной победой! на мой взгляд заслуженной!

      5
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      Рейтинг: +34361

      VVM1964 > SPACE TRUCKIN 21 минуту назад

      А тем временем Краснодар столбит за нами бронзу !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4002

      lordmrv 57 минут назад

      Странно, играли Спартак и ЦСКА, а стыдно за педикулёзных с гнилых болот

      7
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      Рейтинг: +4002

      lordmrv 58 минут назад

      Спасибо за игру Спартак и ЦСКА. И... позор б.о.м.ж.а.м. вонючим.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4294

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Сегодня Молодцы ! ! !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +101501

      zigbert 1 час назад

      С победой красно-белые! Наконец то повезло. Очень важная победа, позволяющая бороться за медали. Промес великолепен, хотя пенальти так и не научился пробивать.
      Соболеву надо быть сдержаннее но наверное это будет уже не Соболев.

      10
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      Рейтинг: +1868

      Artemka444 1 час назад

      Судейство это полный трэш !!!
      А всё говорят каждый оно улучшается!!!

      1
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      Рейтинг: +1353

      кaстрюлька > Artemka444 1 час назад

      В пользу хряков конечно улучшается

      4
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      Рейтинг: +13736

      R_a_i_n > кaстрюлька 1 час назад

      Снова дерьмо расплескиваешь, ущербный! Отхлебни что-ли!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1353

      кaстрюлька > R_a_i_n 59 минут назад

      Зачётно подгорает у любителя оральных утех, аж повизгивает

      2
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