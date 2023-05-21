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  • ⚡ РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА в дерби (2:1), забив на 90-й минуте. В матче 2 удаления и незабитый пенальти

⚡ РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА в дерби (2:1), забив на 90-й минуте. В матче 2 удаления и незабитый пенальти

21 мая 2023, 18:31
155

«Спартак» обыграл ЦСКА в центральном матче 28-го тура РПЛ – 2:1.

Решающий гол на 90-й минуте забил Квинси Промес. Он добил мяч в ворота Игоря Аинфеева после незабитого пенальти.

Сергей Карасев удалил двух игроков на 69-й минуте – красные карточки получили Александр Соболев и Виллиан Роша.

«Спартак» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА остался на второй строчке с 54 очками.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Медина, 37; 1:1 – Промес, 43; 2:1 – Промес, 90.

Удаления: Соболев, 69 – Виллиан, 69.

Незабитый пенальти: Промес, 90.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (155)
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JTherry
1684683211
с победой, Спартак..!!! Москва - красно-белая сегодня...!!!
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maygli
1684683444
Всех КБ с победой!!! )))
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oyabun
1684683453
Красно-белые бро, с Победой! Игра -Огонь! Соболев псих! А мы с вами оказывается не заметили изменения в правилах футбола, по которым теперь за наступ в штрафной на ногу игрока Спартака пенальти назначать Нельзя ни в коем случае! Так было в игре с Зенитом, так было и сегодня. Придется привыкать..
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шахта Заполярная
1684683568
Гол Игнатова чистый отменили.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1684683790
Соболев - звездун. Таких в советское время гнали из высшей лиги на воспитание в низшие дивизионы.
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NewLife
1684683939
Клуб должен наказать Соболева.
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ivany4
1684684983
С победой КБ! С заслуженной победой!!! При плохой игре.((( Игра смотрелась. Именно как игра - дерби всея Руси. Нерв, накал игры, задумки и ошибки, все присутствовало. Каждый увидел то, что хотел увидеть. Я больше смотрел и оценивал Спартак, поэтому скажу о нем. Соболева штрафовать нещадно после каждого матча! Или пусть нервы в кулак или давай до свиданья. Растет второй дубинье. Как в нападение можно получать не только жк но и кк, он сегодня показал. Вся молодежь без исключения - или последнее китайское предупреждение и работать до седьмого пота, или давай , до свидания этим летом. С легионерами тоже надо что-то решать. Особенно с Товарешом.
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zigbert
1684685627
С победой красно-белые! Наконец то повезло. Очень важная победа, позволяющая бороться за медали. Промес великолепен, хотя пенальти так и не научился пробивать. Соболеву надо быть сдержаннее но наверное это будет уже не Соболев.
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lordmrv
1684686360
Спасибо за игру Спартак и ЦСКА. И... позор б.о.м.ж.а.м. вонючим.
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lordmrv
1684686414
Странно, играли Спартак и ЦСКА, а стыдно за педикулёзных с гнилых болот
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