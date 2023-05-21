⚡ РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА в дерби (2:1), забив на 90-й минуте. В матче 2 удаления и незабитый пенальти

«Спартак» обыграл ЦСКА в центральном матче 28-го тура РПЛ – 2:1.

Решающий гол на 90-й минуте забил Квинси Промес. Он добил мяч в ворота Игоря Аинфеева после незабитого пенальти.

Сергей Карасев удалил двух игроков на 69-й минуте – красные карточки получили Александр Соболев и Виллиан Роша.

«Спартак» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА остался на второй строчке с 54 очками.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Медина, 37; 1:1 – Промес, 43; 2:1 – Промес, 90.

Удаления: Соболев, 69 – Виллиан, 69.

Незабитый пенальти: Промес, 90.

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