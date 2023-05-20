РПЛ объявила номинантов на звание лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего этого сезона

Российская Премьер-лига начала подводить итоги сезона-2022/23.
Объявлены номинанты премии Winline Герои РПЛ в четырех категориях:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Химки» / «Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Помазун («Урал»), Гиорги Шелия («Ахмат»).
Защитники: Мойзес, Игорь Дивеев, Виллиан Роша (все – ЦСКА), Дуглас Сантос, Родригао (оба – «Зенит»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Георгий Джикия, Даниил Денисов (оба – «Спартак»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Гленн Бейл («Крылья Советов»), Мирослав Богосавац («Ахмат»).
Полузащитники: Вендел, Вильмар Барриос, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Руслан Литвинов, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Лукас Вера («Оренбург»), Данил Глебов («Ростов»), Кристиан Нобоа («Сочи»).
Нападающие: Малком, Клаудиньо, Иван Сергеев (все – «Зенит»), Квинси Промес, Александр Соболев (оба – «Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА), Артем Дзюба («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо»), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов»).