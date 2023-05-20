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    • РПЛ объявила номинантов на звание лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего этого сезона

    РПЛ объявила номинантов на звание лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего этого сезона

    Российская Премьер-лига начала подводить итоги сезона-2022/23.

    Объявлены номинанты премии Winline Герои РПЛ в четырех категориях:

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Химки» / «Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Помазун («Урал»), Гиорги Шелия («Ахмат»).

    Защитники: Мойзес, Игорь Дивеев, Виллиан Роша (все – ЦСКА), Дуглас Сантос, Родригао (оба – «Зенит»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Георгий Джикия, Даниил Денисов (оба – «Спартак»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Гленн Бейл («Крылья Советов»), Мирослав Богосавац («Ахмат»).

    Полузащитники: Вендел, Вильмар Барриос, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Руслан Литвинов, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Лукас Вера («Оренбург»), Данил Глебов («Ростов»), Кристиан Нобоа («Сочи»).

    Нападающие: Малком, Клаудиньо, Иван Сергеев (все – «Зенит»), Квинси Промес, Александр Соболев (оба – «Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА), Артем Дзюба («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо»), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов»).

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1104

      SLADE2019 54 минуты назад

      Тикнизян, Джикия и Денисов номинанты? Что то несерьезная какая то номинация. Тоже относится и к Литвинову, Зобнину, Баринову. По вратарям и нападающим полное согласие со списками. Лучший полузащитник Сперцян, нападающий Малком, защитник Дуглас Сантос, вратарь Лантратов.

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      Рейтинг: +145

      biber ru 3 часа назад

      Облякова забыли.

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