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  • РПЛ объявила номинантов на звание лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего этого сезона

РПЛ объявила номинантов на звание лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего этого сезона

20 мая 2023, 11:34
5

Российская Премьер-лига начала подводить итоги сезона-2022/23.

Объявлены номинанты премии Winline Герои РПЛ в четырех категориях:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Химки» / «Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Помазун («Урал»), Гиорги Шелия («Ахмат»).

Защитники: Мойзес, Игорь Дивеев, Виллиан Роша (все – ЦСКА), Дуглас Сантос, Родригао (оба – «Зенит»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Георгий Джикия, Даниил Денисов (оба – «Спартак»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Гленн Бейл («Крылья Советов»), Мирослав Богосавац («Ахмат»).

Полузащитники: Вендел, Вильмар Барриос, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Руслан Литвинов, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Лукас Вера («Оренбург»), Данил Глебов («Ростов»), Кристиан Нобоа («Сочи»).

Нападающие: Малком, Клаудиньо, Иван Сергеев (все – «Зенит»), Квинси Промес, Александр Соболев (оба – «Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА), Артем Дзюба («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо»), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов»).

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Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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biber.ru
1684572498
Облякова забыли.
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SLADE2019
1684581338
Тикнизян, Джикия и Денисов номинанты? Что то несерьезная какая то номинация. Тоже относится и к Литвинову, Зобнину, Баринову. По вратарям и нападающим полное согласие со списками. Лучший полузащитник Сперцян, нападающий Малком, защитник Дуглас Сантос, вратарь Лантратов.
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волчарик
1684585976
Взгляд на лучших у каждого свой,поэтому не буду о других.А по своим-Родригао и Сергееву тут не место.И да как написали ниже Облякова уж в номинанты точно забыли.
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фанат джигурды
1684588329
Мyдaзян в этом списке абсолютно лишний!!!
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life85
1684614690
Дзюба с 5 матчами в списке лучших???
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