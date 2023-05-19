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  • Юрист Прокопец прокомментировал подозрения Мойзеса в махинациях со ставками

Юрист Прокопец прокомментировал подозрения Мойзеса в махинациях со ставками

19 мая 2023, 22:38
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Спортивный юрист Михаил Прокопец оценил ситуацию вокруг защитника ЦСКА Мойзеса. На родине его заподозрили в махинациях со ставками.

«От УЕФА точно не может быть наказания, потому что они тут ни при чeм. Мойзес даже не играл под эгидой УЕФА, но наказание ему может последовать. Как показывает недавняя практика в Англии, Айван Тони был дисквалифицирован на восемь месяцев. Есть такая фишка, что в случае серьeзных нарушений в дисциплинарном регламенте дисквалификация распространяется до мирового масштаба, в том числе на нарушения, направленные на подкупы и ставки.

Должно пройти расследование, быть вынесено решение, а затем Бразильская футбольная федерация может попросить ФИФА распространить санкции до мирового масштаба. Но тут интересная история.

ЦСКА никак не мог обезопасить себя от этого. ЦСКА в этой ситуации может приостановить контракт, оштрафовать или не платить зарплату футболисту, потому что во всех контрактах есть положение о том, что при трудоустройстве футболист должен уведомить о подобных проблемах. Соответственно, футболист не уведомил клуб – получается, что у ЦСКА есть возможность как минимум не платить зарплату.

Однако сейчас всe это фантазии. Мы пока не знаем, виновен Мойзес или нет. Скриншоты переписки в наше время можно спокойно подделать. К тому же мы не знаем регламентов Бразильской федерации футбола – возможно, там вообще у футболистов нет запрета играть на ставках или это наказывается более легко.

Мы должны подождать, что сделает Бразильская футбольная федерация. Затем посмотрим, распространится ли наказание на международный масштаб. Только после всего этого мы поймeм, будет ли Мойзес дисквалифицирован в России», – сказал Прокопец.

  • 28-летний игрок стоит 3 миллиона евро.
  • Он в ЦСКА с лета.
  • В сезоне РПЛ у Мойзеса 21 матч, 3 ассиста.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Мойзес
Комментарии (1)
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eugen-han
1684565797
Вроде бы всё верно говорят, но, тогда, если быть последовательном, нужно в обязательном порядке всем букмекерам запретить быть спонсорами футбольных клубов.
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