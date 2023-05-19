Защитник ЦСКА Мойзес подозревается в махинациях со ставками в Бразилии

Бразильские правоохранительные органы расследуют дело о махинациях со ставками.

Один из подозреваемых – левый защитник ЦСКА Мойзес, права на которого принадлежат «Интернасьоналу».

Предположительно, футболист специально получил желтую карточку в матче с «Сан-Паулу» 20 июля 2022 года.

Предупреждение Мойзеса, согласно протоколу игры, обусловлено неспортивным поведением, а именно спорами с судьей.

Через две недели после этого бразильский фулбек перешел в ЦСКА на правах аренды.