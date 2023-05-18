Гончаренко объяснил вылет «Урала» из Fonbet Кубка России

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги проигранного матча с «Краснодаром».
- Екатеринбургская команда уступила со счетом 1:2.
- Это был финал Пути регионов Fonbet Кубка России.
- В Суперфинале турнира «Краснодар» встретится с ЦСКА.
– Мои слова благодарности команде, это был новый турнир для нас, где было много матчей. Не стоит забывать, что мы начинали Кубок, когда у нас было мало очков в таблице чемпионата.
На два фронта мы здорово сражались и пришли к полуфинальному матчу, где не хватило сил и энергии, были инертными, часто теряли мяч на приеме и ведении.
Доволен отношением всех ребят, кто играл в этом турнире. Обидно проигрывать в такой игре, когда ты чувствуешь, что можешь выжать больше, чем есть.
– Насколько повлияло на исход матча отсутствие травмированных и дисквалифицированных игроков?
– Не стоит забывать, что у «Краснодара» по причине травм тоже много людей выпали из строя. Мы были в равной степени.
Конечно, хотелось, чтобы были Газинский, Бегич и Кулаков. Но у «Краснодара» тоже отсутствовали футболисты.
– Насколько хорошо или плохо сыграли ваши замены в этом матче?
– Не могу сказать, что кто‑то сильно выделялся или сильно выпадал из игры. Замены, наверное, могли лучше сыграть. В равной степени мы сегодня играли не так хорошо, как могли.