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    Гончаренко объяснил вылет «Урала» из Fonbet Кубка России

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги проигранного матча с «Краснодаром».

    • Екатеринбургская команда уступила со счетом 1:2.
    • Это был финал Пути регионов Fonbet Кубка России.
    • В Суперфинале турнира «Краснодар» встретится с ЦСКА.

    – Мои слова благодарности команде, это был новый турнир для нас, где было много матчей. Не стоит забывать, что мы начинали Кубок, когда у нас было мало очков в таблице чемпионата.

    На два фронта мы здорово сражались и пришли к полуфинальному матчу, где не хватило сил и энергии, были инертными, часто теряли мяч на приеме и ведении.

    Доволен отношением всех ребят, кто играл в этом турнире. Обидно проигрывать в такой игре, когда ты чувствуешь, что можешь выжать больше, чем есть.

    – Насколько повлияло на исход матча отсутствие травмированных и дисквалифицированных игроков?

    – Не стоит забывать, что у «Краснодара» по причине травм тоже много людей выпали из строя. Мы были в равной степени.

    Конечно, хотелось, чтобы были Газинский, Бегич и Кулаков. Но у «Краснодара» тоже отсутствовали футболисты.

    – Насколько хорошо или плохо сыграли ваши замены в этом матче?

    – Не могу сказать, что кто‑то сильно выделялся или сильно выпадал из игры. Замены, наверное, могли лучше сыграть. В равной степени мы сегодня играли не так хорошо, как могли.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +972

      rac531 1 час назад

      Хорошо, что Урал проиграл)
      Финал Кубка России - это не место для убийц маленьких детей!

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