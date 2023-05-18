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    • Ивич высказался о выходе «Краснодара» в Суперфинал Fonbet Кубка России

    Ивич высказался о выходе «Краснодара» в Суперфинал Fonbet Кубка России

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопросы после победы над «Уралом».

    • Краснодарцы выиграли со счетом 2:1.
    • Это был финал Пути регионов Fonbet Кубка России.
    • В Суперфинале турнира «Краснодар» встретится с ЦСКА.

    – Мы заслуживаем эту победу. В конце концов, были лучшей командой. Мы забили два гола после стандартов. Хорошо играли в пас, хорошо двигались, что давало преимущество над соперником.

    Очень важно было победить. Потому что проигравшая команда – всe. Победитель – выходит в суперфинал.

    – Что этот результат значит для вас?

    – Мы здесь, чтобы в первый раз взять Кубок. Теперь мы в суперфинале. Мы хорошо подготовимся к этому матчу.

    – В конце матча на поле появился болельщик, и вы, можно сказать, спасли его от стюардов.

    – Ничего такого я не сделал. Ребенок вышел на поле. У него был постер с Сергеем Петровым. Он хотел получить его автограф.

    Я понимаю, что для этого парнишки это было важно. Я сказал, что Петров скоро подойдет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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