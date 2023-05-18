Ивич высказался о выходе «Краснодара» в Суперфинал Fonbet Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопросы после победы над «Уралом».

Краснодарцы выиграли со счетом 2:1.

Это был финал Пути регионов Fonbet Кубка России.

В Суперфинале турнира «Краснодар» встретится с ЦСКА.

– Мы заслуживаем эту победу. В конце концов, были лучшей командой. Мы забили два гола после стандартов. Хорошо играли в пас, хорошо двигались, что давало преимущество над соперником.

Очень важно было победить. Потому что проигравшая команда – всe. Победитель – выходит в суперфинал.

– Что этот результат значит для вас?

– Мы здесь, чтобы в первый раз взять Кубок. Теперь мы в суперфинале. Мы хорошо подготовимся к этому матчу.

– В конце матча на поле появился болельщик, и вы, можно сказать, спасли его от стюардов.

– Ничего такого я не сделал. Ребенок вышел на поле. У него был постер с Сергеем Петровым. Он хотел получить его автограф.

Я понимаю, что для этого парнишки это было важно. Я сказал, что Петров скоро подойдет.